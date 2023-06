¿Qué hacemos este finde en San Martín de los Andes?

Como todos los jueves, RSM les acerca un resumen de todo lo que hay para conocer y disfrutar, en materia cultural, en San Martín de los Andes. Para este fin de semana, se ofrecen espectáculos musicales, teatrales, muestras de arte y mucho más.

Propuestas teatrales y musicales – Espacio Trama

Crónico: Show de stand up de Nicolas De Tracy, este viernes 9 a las 21hs. Entradas a la venta

“Gordas”: Esta obra de teatro está dirigida a adolescentes, jovenes y adultos. De la mano de Natalia Marcet, actríz y guionusta, con la produccion de Soledad Brizuela. Se trata de un espectáculo sobre la bulimia y la anorexia, basado en una historia de vida real. Será este sábado 10, a las 21 hs, con entradas a la venta en Espacio Trama.

Noche de salsa y bachata: a continuación de la propuesta teatral, a las 23:50 del sábado, Trama se viste de baile. Entradas a la venta.

Concierto lírico: domingo 11 a las 19:30hs, con la aclamada cantante Karina Tanares. A beneficio de la EPET 21.

Festival de clarinetes “Vientos de la Patagonia” – Centro Cultural Cotesma

Este próximo domingo 11 de junio, a las 20hs, en la sala Amancay del Centro Cultural Cotesma, llega un nuevo concierto de clarinetes, saxos y otros instrumentos invitados. Participarán músicos de San Martín de los Andes, Villa la Angostura y Bariloche, a todo ritmo.

Exposición de arte en la Sala Lidaura Chapitel

La Sala Municipal de Exposiciones Lidaura Chapitel presenta tres nuevas propuestas expositivas de artistas locales. Se podrá disfrutar de las obras de Margarita Schroeder, Cecilia Tappa y Mariam Saavedra, con entrada libre y gratuita, hasta el 22 de junio, de lunes a viernes de 10 a 12 hs y de 16 a 20 hs; los sábados de 16 a 20 hs.

Cartelera de cine

Esta semana, en el espacio INCAA de las 20.15 hs, se estrena en nuestra localidad el film “El último otoño”, filmada en locaciones y con equipo sanmartinense. “Ramón viaja con su familia a la casa de su infancia en San Martín de los Andes para reencontrarse con su madre, que cumple años. Cuando están por regresar, una noticia los sorprende y los obliga a enfrentar heridas del pasado. El otoño va perdiendo sus hojas, ya no queda tiempo.”

A las 17:30hs, en 2D Castellano, para mayores de 13 años, llega el estreno de “SPIDERMAN A TRAVÉS DEL SPIDER VERSO”: Tras reencontrarse con Gwen Stacy, el amigable vecindario de Spider-Man de Brooklyn al completo es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spidermans encargados de proteger su propia existencia. Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se encuentra enfrentado a las otras Arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que más quiere. Secuela del film de 2018 “Spider-Man: Un nuevo universo.



A las 22:15hs, también para mayores de 13 años, se estrena “TRANSFORMERS: EL DESPERTAR DE LAS BESTIAS”. De jueves a domingo en 2D Castellano, martes y miércoles en 2D Subtitulada. La batalla en la Tierra ya no es solo entre Autobots y Decepticons. Maximals, Predacons y Terrorcons se unen a Transformers: Rise of the Beasts.