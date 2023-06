Se presentó el sistema Soflex que se utilizará en la Central de Emergencias

En la jornada de ayer, se efectuó la presentación de Soflex, el software que utilizará la Central de Emergencias para unificar las llamadas y poder coordinar con los organismos que correspondan a cada evento. La misma tuvo lugar en el Salón Municipal a las 15:00 horas y contó con la presencia del dueño de la empresa, Federico Schmidt, que brindó detalles técnicos del programa. Foto – RSM

Una de las innovaciones que presenta este software es el acceso a una videollamada que se inicia mediante un mensaje de texto a quien realiza el contacto. Esto se utiliza en casos que se requiere ayuda profesional y los encargados de asistir para atender la emergencia se encuentran demorados. El hecho que usó para ejemplificar el trabajo del sistema, mostraba a un hombre que había sufrido una descompensación y ante la llamada de una persona que circulaba por el lugar al SAME, el mismo organismo ejecutó una videollamada e instruyó a un policía que le estaba practicando RCP hasta que llegó la dotación correspondiente.

La concejal Da Pieve le mencionó a Schmidt la problemática que hay con la cobertura celular, algo que dificultaría una comunicación del estilo de la demostración, teniendo en cuenta que en la zona de Cordones de Chapelco, entre los sectores más poblados, no llega la señal de telefonía celular. Cabe destacar que es uno de los inconvenientes que no se ha logrado resolver y que el año pasado hubo una reunión con autoridades de Enacom para mejorar el sistema y que no ha llegado a buen puerto. «Tuvimos reuniones con Enacom y no prosperaron, no hemos tenido una buena experiencia», remarcó.

Estuvieron presentes vecinos y vecinas que han trabajado en el proyecto de la CESMA, la secretaria de Gobierno, Natalia Vita, las concejales por parte del partido Comunidad, María Laura Da Pieve y del PRO, Monín Aquín, personal de Bomberos Voluntarios, Protección Civil y su asesor técnico, Emanuel Tula, representantes del Parque Nacional Lanín y Juan Cabrera, vicedirector del Hospital Dr. Ramón Carrillo. En la presentación se procedió a demostrar el funcionamiento del software que se emplea en la Policía Federal con el número 911, en el SAME y en 135 municipios de todo el país.

El dueño de la empresa se sorprendió al ver que no había representantes de Prefectura ni de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sin saber que esta última no corresponde al ejido municipal de San Martín de los Andes. «¿Cómo puede ser que la PSA y Prefectura no estén sentados aquí para interiorizarse acerca del sistema?», comentó. Además, brindó una demostración, con un hecho grabado en el 2021, de cómo funciona el sistema de geolocalización en celulares con sistema operativo Android y como actúan las autoridades durante las llamadas.