Carta de lectores: “San Martín de los Andes discrimina a las personas con discapacidad”

Luego de 41 años trabajando con y para personas con discapacidad, la indiferencia y el abandono del estado en la localidad me ganó.

Mi última gestión de trabajo para personas con discapacidad está logrando sacarme del medio. Desde marzo que gestiono para que se cumpla el derecho de una persona adulta que requiere traslado, sin ningún resultado, sin una respuesta, con una indiferencia espeluznante.

Quiero que se conozca el recorrido para visualizar una mínima parte de lo que las familias deben recorrer durante toda su vida.

En esta oportunidad comencé por asesorarme en la Subsecretaria de Discapacidad de la Municipalidad, que, si bien responden, la respuesta es errada, fuera de la ley, y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, (bajaron los brazos antes de comenzar).

PAMI, no da respuestas, y menos en forma escrita. Se completaron los formularios pertinentes por internet, para reforzar el trámite se acercó a la oficina la documentación requerida, la última intervención realizada y aun en curso, fue a través de la Defensoría del Pueblo.

Distrito Escolar de la localidad, no responde por escrito la negativa ante la solicitud. Por lo cual se infiere que la Educación pública no es para todos, ya que acceder es imposible, para algunas personas con discapacidad.

En Desarrollo Social del municipio e Incluir Salud, tomaron mis datos y prometieron comunicarse, a la fecha y pasado más de un mes aun sin respuesta.

El primer y último responsable de la ciudad es el Intendente, para lo cual, hablé telefónica y personalmente con ambos secretarios de la intendencia, les presenté los papeles pertinentes, se iban a encargar del caso. Actualmente no atienden mis llamadas, no conseguí la audiencia que me dijeron iba a tener.

Quizás sea poco lo que gestioné, capaz el error es mío, capaz que esperar cuatro meses no es suficiente tiempo… para conseguir un transporte para ir a la escuela.

Que el sayo se lo ponga el que le quepa, que se haga responsable el que se sienta que le cabe, aunque parecería, que es mejor mirar para otro lado y esperar que alguien más lo resuelva. O lo que es mucho peor y es lo que siempre consiguen: que nos cansemos, que nos demos por vencidos, que no reclamemos más, que nos escondamos, como siempre quisieron hacer con las personas con discapacidad. Hemos retrocedido muchos años, si bien tenemos fabulosas leyes, en San Martín de los Andes, no se cumplen y el Intendente no vela por que así sea.

Extracto de la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 9

Accesibilidad

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los

Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los

sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas

urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y

eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas,

a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones

exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares

de trabajo;

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo,

incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas

mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios

abiertos al público o de uso público;

Vanesa Fernández Pandolfo

Profesora en Educación Especial

DNI 16785517