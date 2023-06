“Milei es una mierda… se merece que lo escupamos por la calle”, lanzó Eguía

Típico a sus formas, el periodista y ex candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Carlos Eguía, se manifestó este jueves por la mañana en su programa con una editorial muy agresiva contra el candidato presidencial, Javier Milei. “El título de mi editorial de hoy va a ser La mentira de Milei o La mentira Milei, como vos le quieras poner”, comenzó arrancando. Foto: Leo Casanova – RSM

El enojo del periodista comenzó luego de conocer la alianza de La Libertad Avanza con la fuerza local Arriba Neuquén,que tiene como referentes a Nadia Márquez y Carlos Coggiola. Si bien hay nos días más para definir a los candidatos a diputado nacional, todo hace pensar que será Márquez quien encabece la lista de la boleta que llevará como presidente a Milei.

De acuerdo a lo ocurrido, la alianza del partido libertario con Arriba Neuquén se hizo a espaldas de Carlos Eguía, quien sostenía que iba a ser el primer candidato de la lista a diputados nacionales. Vale recordar que el partido provincial fue parte de la alianza que acompañó al gobernador electo Rolando Figueroa. De hecho, Nadia Márquez, actualmente ocupa actualmente una banca en el Concejo Deliberante de la capital neuquina.

“Ayer me enteré por un tuit, porque nadie, ninguno del equipo de Javier Milei, o él o la hermana, o quien fuere, me puso al tanto, de que le habían dado la alianza con un partido de Larreta. Yo decía que justamente lo que ellos tienen es la venta de la marca. Una vez leí en un tuit que alguien decía ‘lo que están haciendo es vender la marca, como si vos compraras Mc Donalds o lo que fuere’. Y es así, es así”, arrancó diciendo el periodista.

“Quiero contarles un poco algunas cosas que han pasado en las dos visitas que tuvimos acá con Milei”, empezó a contar. “La primera fue en el gimnasio, en esa más o menos no se portó tan loco como realmente es y como después lo fui conociendo. Quiero arrancar con lo que dijo anoche en un programa de televisión para que vean la porquería de persona que es, porque no tiene otra otro calificativo es una basura de persona, tanto él como ese círculo rojo que tiene”, arremetió.

“¿Qué hace en un programa de televisión para despegarse de la horrenda elección de Bussi, que encima el pobre Bussi salió a decir bueno, la culpa fue mía porque aparecía yo. Y Milei dijo ‘¿Ustedes vieron mi cara en la boleta?’ A ver Javier no podés ser tan turro. A ver Milei, además de mentiroso, hipócrita y falso, sos un turro. La semana pasada dijiste va a ser la primera gran batalla. ¡Cómo y nosotros, los de Tierra del Fuego, la gente que se jugó en La Rioja, Neuquén y Río Negro ¿Qué vinimos a ser? Indios ¿Qué venimos a hacer para vos? Mierda, sí, venimos a ser mierda para Milei”, manifestó, mientras la temperatura de su discurso, iba subiendo.

“Para Milei somos todos una mierda y él la casta especial. En San Martín de los Andes, venía de Bariloche con Ariel Rivero que lo traía. Por supuesto, no venía él solo y le tenés que prestar auto y todo lo que te pide porque sino el tipo tiene cara de orto y siempre tiene cara de orto, salvo cuando sale a la calle. Hasta las selfies le rompe las pelotas, siempre tiene cara de orto. En San Martín de los Andes caminando al lado mío me dijo ‘Carlos éste que tengo acá le voy a pegar una trompada’, es un loco, Milei es un enfermo”, comentó.

Eguía contó la anécdota que Milei tuvo en San Martín de los Andes donde pidió sacar de las cercanías del auto en el que se movía, a los candidatos de las fuerzas locales aliadas a su partido para descender del vehículo, luego de permanecer en su interior durante minutos sin reacción. “Cuando llegó veo que no quiere bajar del auto. La llamo a Karina Milei y me dice que hasta que no se vaya esta gente no se baja. Es como los borrachos que desconocen a los amigos. Esa gente era la de Ariel Rivero que venía en los autos con ellos”, contó. Supuestamente, Milei creyó que había un piquete, no seguidores. Eguía le endilgó al libertario dejar plantadas a personas que vendieron empanadas para poder venir a verlo en nuestra ciudad. Foto: Leo Casanova – RSM

“Siempre se saca fotos con un libro y debe ser un libro sin hojas, debe ser un libro para mostrar que es un tipo intelectual, pero es un pelotudo intelectual”, acotó.

“Todos los viajes de Javier Milei y toda su comitiva que son entre 12 y 15 personas los garpábamos nosotros, hablo de mucha gente que colaboró para pagar los aviones de ida y vuelta, para pagar los mejores hoteles, la comida, la movilidad, para pagarle todas las locuras que se le ocurría, por eso digo que es la franquicia de Javier Milei, él no puso un peso”, detalló.

“Es tan maleducado este turro que no fue capaz de agradecer a la gente que había ido a verlo”, lamentó. “Acá la bosta son Javier Milei, Kikuchi, la hermana de Javier Milei y Serna. Por eso, Milei se merece que lo escupamos en la calle, no que nos saquemos una selfie. Se merece que la gente le diga en la calle, usted es más chorro que los chorros, por eso se le van todos, como el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires”, apuntó.

“El que habla de los cargos, de la casta, de los políticos chorros y qué se yo, es el primer chorro. Lo primero que hicieron 20 días después de las elecciones fue llamarme para pedirme cargos en la Legislatura de Neuquén”, relató. Y dijo que “ahí se empezó a podrir” porque él se negó a dar cargos para personas que no viven en Neuquén.

Eguía dijo que le hicieron “armar un partido que se llama Fuerza Libertaria y ellos mismos pedían a sus dirigentes en el país que impugnaran los nombres y los logos. “Eso nos hicieron por eso no salía nunca y no teníamos un partido nacional para poder jugar.

“La candidata que quiere ir (Nadia Márquez) mirá si será casta que todavía no terminó de ser concejal y termina de ganar una elección con Rolando Figueroa como candidata a diputada provincial, que todavía no asume, y ya se quiere presentar a diputada nacional. A esa casta le han dado el partido. Evidentemente Javier Milei es más mierda de lo que yo creía. Se merece que lo escupamos por la calle, se merece que la gente le diga que es más chorro que los chorros”, le dedicó al líder libertario.

“Este mentiroso, atorrante y que se hace el intelectual y nos culpa de sacar pocos votos, sos un hijo de p*** y nos hiciste viajar a Buenos Aires y los tuvimos que pagar nosotros para mostrar el apoyo que tenías en todo el país, ¡sos un mentiroso de la política! Chicos, voten lo que quieran, menos a esa basura, Javier Milei es una basura”, concluyó el ex candidato a gobernador de Neuquén por el partido libertario.