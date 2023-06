“Nadar en lo hondo”: el cortometraje sanmartinense que llega al festival SAIFF

El próximo mes, el cortometraje de video-poesía creado por Francisco Urretabizkaya formará parte del SAIFF en Costa Rica, un festival de cine dedicado a la naturaleza. Con poesías leídas por diferentes voces e imágenes del agua, el producto viene girando ferias y diversos espacios.

“Nadar en lo hondo nació como una prueba. Era la primera vez que me proponía hacer un cortometraje. Quise ser muy didáctico y eficaz, tomando todas las decisiones previamente. Entonces, agarré un libro de mi papá (Rafaél Urretabizkaya), que tiene 12 poesías muy cortitas, y pensé 12 planos. Eso fue lo más aventurero porque no sabía que plano podía ir con cada una. Grabé mucho y probé bastantes cosas. Invité a 12 personas para que lean las poesías y probé qué resultaba montar todo esto. Lo que quedó es una especie de video-poesía”, explicó el artista.

Además, comentó sobre el proceso de producción de este material: “descubrí cosas sobre el agua, sobre lo profundo, leyendo tanto las poesías y haciendo tantos videos de agua. Lo terminé de producir el año pasado y lo presenté en varios eventos, acá en San Martín. Estuvo en la feria del libro, por ejemplo, en un formato pequeñito en el que se veía dentro de una valija y se escuchaba con auriculares; y en el festival Lorenzo Kelly en Cipolletti”.

Ahora, Nadar en lo hondo fue seleccionado para estar en el SAIFF, la segunda semana de julio, en un festival que pone el foco en la naturaleza. “Esta experiencia me hizo dar cuenta de que puedo hacer cosas, me abrió mucho el universo del cine. Yo estudié actuación y música. Desde ahí me venía vinculando con el cine. Le puse la música a muchos proyectos y actué, pero nunca había estado del otro lado de la cámara, editando. Fue un desafío que me puse y fue genial”.

Luego de este cortometraje, Francisco hizo un videoclip titulado “De eso que vimos volar por los aires”, de Parda Grande, que estuvo girando en festivales; y tiene dos cortometrajes en proceso de finalización. “Es algo que me divierte mucho”. Sus producciones pueden verse en @varela_produsiones