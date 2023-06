Desde hace días buscan intensamente a un joven sanmartinense

Se trata de Emiliano Ramiro Lo Pinto, un joven oriundo de nuestra ciudad, de 33 años que es intensamente buscado por la Policía de la Provincia de Neuquén, familiares y amigos. “No sabemos nada de él desde el día lunes”, explicó a RSM uno de sus familiares directo.

Emiliano se ausentó de su vivienda el día viernes, cuando tomó su camioneta y se fue hasta Bariloche. Sin embargo, el día domingo, envió un mensaje a su familia manifestando que estaba volviendo a San Martín de los Andes.

En las últimas horas surgió el rumor que había aparecido, pero su hermano manifestó a RSM que “no es que apareció, sino que el último contacto activo que tenemos de él que dice que estuvo con su teléfono es el lunes a la noche en La Plata, pero no significa que hayamos dado con él. No tenemos contacto con él todavía. Sabemos que el lunes estuvo en La Plata, pero al día de hoy no sabemos dónde está, si sigue allí o no. Estamos buscándolo”.

La Policía labró una pedido de ubicación y paradero desde el Departamento Centro de Operaciones Policiales confirmando la búsqueda. Se desconoce la ropa que vestía al momento de perder contacto con él, pero tiene una cicatriz en el rostro a la altura de la sien izquierda que lo identifica. En la búsqueda interviene al Ministerio Público Fiscal. Cualquier información fidedigna contactar a cualquier dependencia policial.