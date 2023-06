Expertos aclaran que pese a la inflación, la construcción sigue siendo la mejor forma de invertir

Luego de los malestares producidos por el aumento en la inflación de nuestro país, los expertos calculan que la mejor manera de superarla, sigue siendo la inversión en la construcción. Según los valores del metro cuadrado y el precio de la mano de obra, muchos optan por invertir en la actividad que a largo plazo deja ingresos y se pueden vincular con otros rubros.

Si bien los valores de los materiales son alcanzados por el aumento de precios y del dólar libre, los expertos en inversiones destacan que la mano de obra sigue siendo cotizada en pesos argentinos, lo que ayuda a que se abaraten costos en cuanto a la construcción. Los productos importados sufrieron aumentos del 125% respecto a la misma etapa del año pasado, entre ellos se destacan los revestimientos en pisos y paredes, insumos para pinturas, griferías, cuarzos para mesadas, etc. Sin embargo, los números arrojan ventajas en esta modalidad de inversión que consiste en la obra desde cero o en una refacción de un edificio o cualquier estructura.

En la provincia de Buenos Aires hay más de 40.000 viviendas en obras. Las zonas con mayor actividad son barrios de la Capital Federal como Palermo, Villa Devoto, Colegiales, Villa Crespo, Chacarita, Caballito, Barracas y el Paseo del Bajo. En la capital de Argentina, el valor del metro cuadrado llega a los U$s 802, muy por debajo del máximo que se registró en el año 2017 cuando el valor era de U$s 1700 el m2. Respecto a los valores, solo los terrenos son contemplados en moneda extranjera, de todos modos, las cotizaciones de los materiales se ven afectadas por la inflación que provoca que las empresas que desarrollan la actividad emitan presupuestos válidos por 15 días.

Por otro lado, cuando se trata de construcciones de gran tamaño, las empresas que venden productos no logran asegurar los insumos necesarios para las obras que fueron cotizadas hace varios meses. En nuestra localidad, los sistemas de acopio han sufrido algunos cambios y se ven ciertos productos que no son posibles de pagar con anticipación por el temor de no poder conseguirlos en un futuro.

Respecto a los materiales que mayor aumento han sufrido, se encuentran el aluminio, cobre, bronce y hierro, pero también ha crecido mucho el valor del vidrio. Las ventajas se observan en la compra de ladrillos y los profesionales han optado por la construcción en seco, durante estos últimos meses, debido a la velocidad de cada modalidad.

Para finalizar, quienes se destacan en la actividad, sugieren como modalidad de ahorro preferente en este tiempo la compra de viviendas en pozo, que brinda distintas alternativas en barrios porteños. La suma alcanza valores desde los U$s 1.700 y hay establecimientos premium que llegan a los U$s 2800 por m2. Para quienes quieran adquirir una vivienda ya finalizada, los valores parten desde los 100.000 dólares en el mejor de los casos.