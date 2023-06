Primera jornada de la instancia local de los Neuquén Juega en San Martín de los Andes

El pasado sábado tuvo lugar en nuestra localidad la primera jornada de los Neuquén Juega con el desarrollo de las disciplinas femeninas de vóley y básquet sub 15.

El vóley inició con dos zonas – la A de 3 equipos y B con 2 –, la zona A la ganó el Club Lacar y quedó 2º el CEF 9 “B”. La zona B fue para las chicas del Club Cumbres y 2º fue CEF 9 “A”. Luego de los cruces de semis, la final la jugaron Club Lacar y Club Cumbres siendo este último el equipo ganador por 2 a 0, pasando a la instancia zonal.

Más tarde, en el gimnasio de la escuela n° 89 fue el turno del básquet masculino, en el que el club Lacar venció al Cef 9 de sub 15, pasando a la etapa zonal. En la sub 17 masculino y sub 15 femenino de básquet Cef 9 pasó directo a la etapa zonal.

Para mañana martes, de 9 a 18 hs, en el SUM de El Arenal, se jugará la categoría sub 17 masculino y femenino de vóley y la sub 15 masculino.

El sábado próximo se prevé se jueguen las instancias zonales, también en San Martín de los Andes.