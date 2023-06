“Una mente brillante”: el próximo film del club a beneficio

El ciclo de cine auspiciado por el Rotary Club de San Martín de los Andes, a beneficio de la sección de cuidados paliativos del Hospital Ramón Carrillo, continúa este miércoles con una nueva propuesta, correspondiente al ciclo de junio. Programado y presentado por Guillermo Ianniello, este mes se dedicará a films agrupados bajo el título: “La familia y sus conflictos”.

Este próximo miércoles 28 de junio, a las 20.15 hs, en la sala “Amankay” del Centro Cultural Cotesma, la programación continúa con la proyección de “Una mente brillante”, con Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Christopher Plummer.

Reseña de Guillermo Ianniello: “Sensacional película, que encandiló a todos, realzando por una vez más el ensalzamiento de la amistad y del amor, así como del afán de superación. Y como enfrentarse a los problemas. Contemplando alguna de las apaciguadas escenas que componen la película sientes que desconectas, pero no lo haces. La trama de esta genial obra te atrapa desde el primer minuto y no te deja descansar hasta el último.



Lo mejor, además de la genial historia que nos cuenta, es Russell Crowe, que hace un papel sublime, lo cual le llevó al Oscar, al igual que a la película y a su esposa en la ficción, interpretada por una exquisita Jennifer Connelly, soporte fundamental para que el personaje de Crowe pueda superar sus problemas y concretar sus grandes logros profesionales. Y por supuesto, todo este éxito está estrechamente relacionado con la genial dirección de Ron Howard, habitual creador de grandes films. En definitiva, para quien no haya visto esta maravilla, le sugiero enfáticamente que lo haga ya mismo”.

Género: Biografía – Drama – Ciencia

Dirección: Ron Howard

Guión Adaptado: Akiva Goldsman

Director de Fotografía: Roger Deakins

Banda Sonora: James Horner

Idiomas: Inglés

Subtítulos en español

País de Origen: Estados Unidos

Productor: Brian Grazer

Estudios: Universal Pictures

Lugar de Filmación: Nueva York (USA)

Año de Rodaje: 2001

Premios: Mejor Película – Mejor Director – Mejor Guión – Mejor Actor – Mejor Actriz

Duración: 2 horas 15 minutos