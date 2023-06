Arranca la temporada invernal en el Cerro Chapelco, ¿qué pistas están habilitadas?

Tal como se informó días atrás, luego de las importantes y necesitadas nevadas que tuvo el Cerro Chapelco, este sábado 1° de julio, el Centro de Esquí más importante de la provincia, abrirá sus puestas. Así lo confirmó Chapelco Ski Resort. Foto: Federico Soto – RSM

El complejo invernal abrirá en el horario de 9:00 a 17.30 horas, con los siguientes medios de elevación habilitados: Telecabina, Silla Triple Villa Mahuida, Silla Rancho Grande, Silla Graef, Silla 63 y Magic Carpet de Plataforma 1600.

Por las precipitaciones que se registraron durante este viernes, se evaluará la posible apertura de otros sectores en los días siguientes.

El día de la Apertura, la Escuela de Esquí y Snowboard ofrecerá servicios en Guardería (niños de 3 meses a 3 años), Jardín de Nieve (3 a 5 años), clases particulares y clases “Principiantes Primer Día”.

También estarán habilitados el Rental de Equipos, Alquiler de Ropa y Accesorios en la base y la Boutique de Chapelco.

Los paradores que estarán abiertos son los siguientes: Wenüy, Mujica´s, Chapelco Foodtrucks de la Base y 1600, Pantera Winter Point, Restaurante La Base, Casita del Bosque, La Choza, Rancho de Manolo, Refugio Graef y Foodtruck Pioneros

Podrán realizarse paseos en trineos con perros huskies, caminatas con raquetas de nieve y back country, así como salidas en motos de nieve.

La Oficina de de Chapelco ubicada en Mariano Moreno 859, se encuentra atendiendo al público de 9 a 13hs y de 16.30 a 20:30hs