Recomendaciones del PNL por Alerta Preventiva Amarilla por nevadas

La Intendencia del Parque Nacional Lanin informa que debido al Alerta Amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para este domingo 2 de julio, que indica que la región será afectada por intensas lluvias y nevadas, se solicita circular con extrema precaución, y tomar todos los recaudos pertinentes ante esta contingencia climática. Foto: Federico Soto -RSM

Para mayor seguridad tenga presente las siguientes recomendaciones:

☑ Mantenerse informado por las autoridades.

☑ Ante un fuerte temporal de nieve, no salir y en caso de estar circulando, permanecer en el vehículo. No intentar caminar a la intemperie.

☑ En las áreas boscosas, tanto en las sendas de trekking y bicicleta como en los caminos vehiculares, la caída de piedras, ramas y árboles es frecuente.

☑ Recomendamos NO NAVEGAR. Infórmese en Prefectura Naval Argentina al 106, antes de realizar una salida.

☑ Asegurar elementos que puedan volarse.

☑ Transitar con máxima precaución y distancia prudencial.

☑ Verificar las condiciones del vehículo: anticongelante, cadenas, luces, la altura del auto y el camino a recorrer.

☑ Hielo Negro: Las bajas temperaturas y heladas dejan grandes manchones de hielo que no son visibles, pero sí pueden ser fatales. Tener precaución en los lugares de sombras sobre las rutas.

☑ Ante algún inconveniente colocar las balizas a 50 o 60 mts. del auto.

Se solicita a los visitantes informarse por las redes sociales del Parque Nacional Lanín / @pnlanin