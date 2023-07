Alerta amarilla en varias localidades neuquinas por fuertes lluvias y nevadas

Por nevadas que pueden ser localmente intensas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la región de la cordillera neuquina que afectará las localidades de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín. Foto: Leo Casanova – RSM

Se esperan que los valores de nieve acumulada sea entre 15 y 30 cm, pueden ser superados en forma puntual. En zonas de menor altitud, las precipitaciones podrían ser en forma de lluvia o una mezcla de lluvias y nevadas.

La advertencia por parte del organismo nacional fue emitida en las primeras horas de este domingo y se extenderá hasta la medianoche. Aunque se pronosticó que tanto las precipitaciones y nevadas continuarán en el inicio de la semana, en menor intensidad.

Ante esto, brindaron una serie de recomendaciones como evitar realizar actividades al aire libre, retirar la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos que se encuentren preparados para tanto el hielo como la nieve y mantenerse informado sobre el estado de las rutas.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén se actualizó el estado de las rutas y todas se encuentran transitables, aunque la ruta nacional 40 entre La Rinconada, Junín de los Andes y San Martín de los Andes se prevé la posible formación de hielo, sectores con niebla y visibilidad reducida. Solicitaron la portación obligatoria de cadenas. También se detallaron las mismas condiciones para las rutas nacionales 242 y 237.

En cuanto a la zona del valle, desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicaron que comenzará a intensificarse la intensidad de los vientos que continuarán hacia la mitad de semana.

En tanto, desde el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT – San Martín de los Andes, informaron que para este día lunes habrá que tener precaución, ya que pueden registrarse lluvias fuertes, con acumulados que pueden superar los 30mm de manera puntual. También pueden darse nevadas leves en zonas elevadas. También son probables ráfagas regulares a fuertes de viento, del sector NO y con velocidades leves, cielo nublado y temperaturas entre los 2ºC y 6ºC.

Especial atención al día martes: se esperan lluvias moderadas a fuertes, con acumulados que pueden superar los 30mm de manera puntual, y nevadas en zonas elevadas. Además, pueden darse ráfagas muy fuertes de viento (75km/h) del sector NO, con velocidades moderadas. Cielo nublado y temperaturas entre los 0ºC y 6ºC.

El día miércoles predominará la caída de nieve, con acumulados que pueden superar los 15cm de manera puntual, sin descartar mixtos de lluvia y nieve. En zonas elevadas pueden darse nevadas de mayor intensidad. Viento leve con ráfagas fuertes, cielo nublado y temperaturas entre los 0ºC y 3ºC. View this post on Instagram A post shared by Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT – SMDLA (@cmmcsat.sanmartindelosandes)