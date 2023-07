“La cena de los idiotas”: comedia en el cine club

El ciclo de cine auspiciado por el Rotary Club de San Martín de los Andes, a beneficio de la sección de cuidados paliativos del Hospital Ramón Carrillo, continúa este miércoles con una nueva propuesta, correspondiente al ciclo de julio. Programado y presentado por Guillermo Ianniello, este mes se dedicará a films agrupados bajo el título: “Risas y más risas”.

Este próximo miércoles 5 de junio, a las 20.15 hs, en la sala “Amankay” del Centro Cultural Cotesma, la programación continúa con la proyección de “La cena de los idiotas”, con Jacques Villeret, Thierry Lhermitte y Francis Huster.

En palabras del crítico cinematográfico: “Esta película es un ejemplo de lo que deberían ser todas las comedias. No sólo aporta un sentido del humor magnífico y que no insulta la inteligencia del espectador, sino que además sabe cuándo debe parar. La película dura tan solo una hora y veinte, porque si hubiese sido más habría acabado por cansar al espectador. El director Francis Veber lo sabe, y actúa en consecuencia. Y no le pudo salir mejor”.

“Poblada de innumerables gags antológicos (sobre todo los que envuelven al uso del teléfono) e interpretada por actores soberbios a los que se les intuye un importante pasado teatral, “La Cena de los Idiotas” es una locura desacomplejada y decididamente brillante. Lo mejor: la pareja cómica que forman Jacques Villeret y Thierry Lhermitte, y el guión. Si usted quiere reír en forma continua y salir de la sala con un sonrisa imposible de borrar, no se pierda esta comedia inolvidable”, concluyó Ianniello.

FICHA TÉCNICA:

Género: Comedia

Dirección: Francis Veber

Guión: Laurence Lemaire

Director de Fotografía: Luciano Tovoli

Banda Sonora: Vladimir Cosma

Idiomas: Francés

Subtítulos en español

País de Origen: Francia

Productor: Alain Poiré

Estudios: Gaumont

Lugar de Filmación: París (Francia)

Año de Rodaje: 1997

Premios: Mejor Guión – Mejor Actor

Duración: 1 hora 20 minutos