Vecinos se autoconvocan el 9 de julio para liberar la calle de acceso al hospital

Después de reclamos de vecinos, de pedidos de informes realizados por concejales de nuestra ciudad, de sendas notas remitidas al ministro Jefe de Gabinete de Neuquén, Lic. Sebastián González, solicitando la intervención para lograr la apertura del Pasaje del Pueblo, que comunica con la guardia del Hospital Dr. Ramón Carrillo, la comunidad se autoconvoca para una jornada de trabajo.

Lo que se busca es lograr la apertura de esta calle para el correcto acceso a los sectores que comunica el pasaje, que más allá del nosocomio, están también la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia. la cancha de veteranos, Guardas Ambientales y el gimnasio municipal Javier Carriqueo.

Vale mencionar que el pasaje nunca fue abierto desde la inauguración del hospital porque, según indicaron, “la empresa nunca recibió la totalidad del pago por su trabajo y decidió cerrar esa arteria hasta que no se efectivice”.

Un vecino de nombre Leandro lanzó la convocatoria: ”Domingo 9 de julio festejamos la Independencia abriendo la calle del hospital. Con todos los vecinos de San Martín de los Andes que crean que esa calle debe estar habilitada al tránsito (por el gimnasio Carriqueo, por la comisaría de la mujer, por la cancha de veteranos, por guardas ambientales, etc) nos reunimos a las 11 horas con ganas de trabajar comunitariamente”.

El vecino fue contundente en el pedido, “si ellos no actúan, nosotros como pueblo y verdaderos dueños del poder… lo tendremos que hacer, no podemos seguir esperando que a alguien se le ocurra hacer lo que tiene que hacer hace un montón” y continuó “Creo que tenemos que actuar en forma comunitaria, colectiva y es importantísimo que seamos muchos los vecinos que estemos ahí para darle legitimidad a la acción y no sea la locura de una sola persona”.

De acuerdo a lo que explicó Leandro, “hay 5 o 6 barriles y dos columnas de concreto tiradas en el piso” y aclaró “la idea mía es no romper nada, simplemente correrlo al costado. No propongo que haya violencia, no quiero banderas políticas, no quiero políticos, nada. Que sea una cuestión de la comunidad.”

El vecino confirmó que la convocatoria no se suspende por mal clima “domingo a las 11, llueva, nieve o truene, vamos nos juntamos, lo resolvemos en una horita y al mediodía está cada uno en su casa comiendo un locro con empanadas y gritando viva la patria” haciendo alusión al 9 de julio.