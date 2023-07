La Tapioquería: rico, divertido y libre de gluten

La Tapioquería, una nueva opción gastronómica libre de gluten y muy sabrosa, abrió su nuevo local en la galería El Maitén (av. San Martin 866). Ofrecen variedades dulces y saladas, vegetarianas y veganas. La historia de este emprendimiento nació con un viaje y desde entonces no paró de crecer. Las ganas de ofrecer una alternativa saludable y diferente a la comida al paso es uno de los ejes mas importantes, aunque también se note la alegría y el disfrute de quienes están detrás de esta gran idea.

Javier es profesor de educación física, profesión a la que se dedicó por mucho tiempo. En 2016, salió de viaje en un Jeep del año 64, que lo llevó a recorrer diferentes países de América Latina: “Quería salir de mi zona de confort y descubrir cosas nuevas. Es en ese contexto en que descubro la tapioca, una comida típica brasilera que me volvió loco. Pensé cómo podía ser que no existiera esto en Argentina y me volví en 2017 con la idea de generar ese espacio: la primera tapioquería del país”.

A partir de esa experiencia de viaje, Javier llegó a la Patagonia en busca de nuevas oportunidades laborales, y conoció a su socia, Nulpi. Juntos, comenzaron a armar el foodtruck en Córdoba, donde Javier tiene a su familia, que fue de gran ayuda y apoyo. Seis meses tardaron en preparar el espacio y luego estuvieron 3 años trabajando con La Tapioquería en la localidad de San Marcos Sierra.

El año pasado regresaron al sur y tuvieron la oportunidad de ofrecer sus delicias en Lolog. Este año, la novedad es la apertura de su local comercial en la galería El Maitén, donde podemos encontrar todas las variedades de tapioca con rellenos diversos, desde carnes, verduras, veganos y versiones dulces. Algunas destacadas son la “Bomba de roque”, con cebolla caramelizada, mozzarella y roquefort; la “Patagónica”, con hongos de pino, tomates deshidratados, verdeo, mozzarella y roquefort; la “Oriental”, con falafel, cebolla morada, lechuga, tomate y aderezo de ajo; y la “Fungi”, con champiñones frescos, verdeo, mozzarella y cebolla caramelizada.

Si lo que necesitás es algo bien dulce, podés elegir entre las variedades de tapiocas con pasta de avellanas y frutilla; leche condensada y coco rayado; crema chantilly, peras caramelizadas y nueces; o banana con dulce de leche, entre otras.

La tapioca es una comida originaria de Brasil que se hace con fécula de mandioca. Se hace un disco grande, de 25 o 26 centimetros, sobre el cual se extienden los rellenos. Luego se cierran y se sirven. Toda la cocina en La Tapioquería es libre de gluten y ofrece una alternativa para comer rico, suculento y nutritivo, sin recurrir a harinas de trigo.

La tapioquería abre todos los días de 12.30 a 14.30 y de 18.30 a 23hs, salvo los domingos, que solo abren por la noche. Encontralos en la galería El Maitén y en @latapioqueria.sma

Fotos: Leo Casanova.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...