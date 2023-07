WhatsApp Web deja de funcionar, ¿con qué se reemplaza?

WhatsApp confirmó que su versión para computadoras, WhatsApp Web, dejará de funcionar y los usuarios tendrán que descargar una nueva plataforma para usar la app desde sus computadoras y notebooks. A partir de ahora, quienes la tengan instalada y quieran abrirla recibirán un mensaje para migrar a una nueva aplicación de escritorio.

Según Meta, la empresa desarrolladora de la aplicación, el cambio viene a “ofrecer una experiencia de mensajería más optimizada, estable y con más funciones en las computadoras de escritorio”.

Según informa el portal Android Police, WhatsApp Web se diseñó originalmente para otros sistemas, salvo macOS o Windows, pero que ahora llegará a todos los sistemas operativos. Además, como la app está diseñada específicamente para sistemas operativos de escritorio, ofrecerá mayor estabilidad mientras gasta menos datos del sistema.

Cómo va a cambiar WhatsApp Web

El cambio no va a afectar a todos los usuarios al mismo momento, pero la aplicación ya está informando a algunos usuarios de la versión web. De igual manera, en caso de que no te salga, no deberás preocuparte.

Para quienes ya les llegue el cambio, cuando inicien la aplicación obsoleta aparecerá un link hacia la nueva WhatsApp Desktop, disponible en Microsoft Store o Mac App Store.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...