Se encadenó frente a la Casa de Gobierno buscando una solución habitacional

Carla Lavín, una mujer neuquina, se encadenó y comenzó a realizar una huelga de hambre frente a la Casa de Gobierno de Neuquén, luego de dormir una semana en la calle con su familia, para pedir a las autoridades que intercedan ante la cooperativa del MTD (Movimiento Techo Digno) para que le entregue la casa por la que está pagando desde hace siete años. Foto: Gentileza

“Hoy cumplimos una semana en situación de calle, nos está ayudando a resguardarnos la gente de Red Solidaria; ya toqué todas las puertas que tenía para tocar”, explicó la mujer, madre de cinco hijos, mientras permanece encadenada en espera de una respuesta por parte del Gobierno neuquino.

En diálogo con Télam, Carla contó que cuando la desalojaron, hace una semana junto a su marido e hijos, recurrió inmediatamente a la cooperativa del MTD, donde es activista y paga las cuotas de una casa desde 2016, y pensó que los iban a ayudar y resguardar.

“El día que fui a reclamar mi vivienda, a pedir que me la entreguen como esté, vulneraron mis derechos, los de mis hijos, los de mi marido, nos amenazaron y nos echaron bajo la lluvia”, explicó.

Luego afirmó que “hay cuarenta viviendas listas para ser entregadas con todos los servicios, y alrededor de cien más a las que les faltan las aberturas. Hablé con la presidenta de Mujeres del MTD, Claudia Seguel, y nos trató mal, en un momento pensé que podían llegar a pegarme”, agregó.

La familia no pudo seguir sosteniendo el alquiler de la casa en la que vivía, a pesar de que Carla tiene un trabajo en blanco y su marido “hace de todo para poder mantener a la familia”.

“Somos neuquinos, mis hijos nacieron acá, y no estoy pidiendo nada que no me corresponda, ni un subsidio ni nada de eso, quiero que el gobernador Omar Gutiérrez me atienda y hable con la gente de la cooperativa para que me entreguen la vivienda”, señaló Carla.

La mujer precisó que el alquiler para una familia en la ciudad de Neuquén ronda los 250.000 pesos, “y eso hay que multiplicarlo por tres para ingresar; además, tenés que tener un sueldo de 450.000 pesos para que te alquilen”.

“Con mi mamá estamos haciendo esta huelga de hambre y nadie nos da bolilla por el tema del cambio de Gobierno, de la transición; ni siquiera el gobernador electo, ‘Rolo’ Figueroa, nos ha dado respuesta”, indicó Carla.

Por último, afirmó que va a permanecer encadenada frente a la Casa de Gobierno de Neuquén “hasta obtener una respuesta”, a pesar de la caída de lluvia y aguanieve que se registra durante la jornada en la capital provincial.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...