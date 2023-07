Fernando Bravo se sorprendió por una decisión del Concejo Deliberante que no le fue informada

En una sesión del Concejo Deliberante, el Defensor del Pueblo y del Ambiente, Fernando Bravo, propuso a los ediles, lanzar un proyecto de ordenanza para que en los trámites municipales, ya sea en las boletas o virtuales, informen los plazos de respuesta por parte de los funcionarios o al sector que vaya dirigido el documento. Desde ese momento que no hubo presentación por parte de los concejales que declararon que no van a avanzar y que el defensor podía hacerlo. Foto – Archivo RSM

Al ser consultado sobre la situación e informado de la respuesta de los concejales en RSM Radio, Bravo se sorprendió al escuchar la decisión del Concejo y manifestó: «Si ellos deciden eso, me gustaría que me lo digan y lo hacemos». Asimismo, resaltó la simplicidad del trabajo para realizar la presentación y confirmó que van a trabajar para poder elevarlo. «En el caso de que crean que debemos hacerlo nosotros, lo haremos, pero necesito que me lo digan, hasta ahora no me lo comunicó nadie», exclamó.

En cuanto a las reuniones con los directivos de la Escuela 161 de Payla Menuko, el defensor del Pueblo y del Ambiente remarcó que dialogó con Sandra Tous, directora del Distrito Escolar IX. «Hoy por hoy la responsabilidad es de carácter municipal, porque es una obra delegada y la contratación la hizo el municipio», aclaró. Respecto al traspaso de fondos para comenzar con las refacciones, habrían sido transferidos para continuar. «También me voy a reunir con funcionarios municipales para ver y escuchar qué dicen sobre el particular. Luego veremos cómo sigue la Defensoría con sus acciones», explicó.

Cabe destacar que la empresa es la misma que no culminó los trabajos en las obras del CPEM 57, la que fue desplazada hace poco tiempo y contratada para otras en el interior de la provincia. «En este caso, el contrato es con el Municipio, no sé si con ellos rescindió», confirmo.

