En un emotivo acto, abrió la Casa Museo María Elena Walsh

En la tarde del pasado lunes quedó inaugurada la Casa Museo María Elena Walsh en el Partido de Morón, el lugar donde nació una de las referentes más importantes de nuestra cultura, ahora convertido en espacio cultural para toda la comunidad.

A través de una gestión conjunta entre el Ministerio de Cultura de la Nación; el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Morón, fue adquirida, restaurada y convertida en museo, la casa donde nació la inolvidable cantauora, escritora, poeta y compositora argentina.

Del acto de la apertura participaron el ministro de Cultura, Tristán Bauer, la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout y el intendente de Morón, Lucas Ghi.

Sobre el escenario, montado en la puerta de la Casa Museo, comenzó el acto con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino a cargo de Leonardo Pastore. Luego Los Tamborcitos de Ecunhi interpretaron canciones de María Elena junto a la cantante Lula Parodi. A continuación, los funcionarios responsables de transformar la vivienda, ubicada en 3 de febrero 547, partido de Morón, en un espacio cultural con características únicas, tomaron la palabra.

El ministro de Cultura, Tristán Bauer, afirmó: “María Elena Walsh tiene un significado y un peso muy importante para nuestra cultura. Yo soy de una familia muy numerosa, somos 11 hermanos, y una de mis hermanas me decía justamente: “nosotras escuchábamos canciones que eran todas del patriarcado hasta que llegó María Elena que con su música, con su poesía, nos cambió a todas”. Ella fue un rayo de luz, como el que tenemos hoy acá. Recién me preguntaban: ¿Qué te gustaría a vos que pase con los chicos y las chicas que vengan a visitar este museo? Lo que me gustaría es que redescubran o descubran la figura de María Elena y que, en sus corazones, se siembre una semilla con ese espíritu único, revolucionario, transformador, crítico, feminista, capaz de concebir tanta belleza. ¡Que viva para siempre María Elena Walsh!”.

Por su parte, Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, sostuvo: “Esta casa museo existe hoy gracias al trabajo en conjunto entre el Estado Nacional, el Estado Municipal, el Estado Provincial y gracias a las y los trabajadores, al equipo de arquitectas y a todas y todos los que dedicaron horas para hacerlo posible. Concebimos este espacio como un museo que forma parte de la comunidad. Levantar el nombre de María Elena Walsh, hacerlo un nombre de la comunidad, es también levantar el nombre de aquella mujer que siempre peleó por todas las libertades, que a través de la belleza construyó un lugar común, que pudo escribirle a Eva y decirle qué va a hacer de los humildes si vos no estás, que pudo acompañar la voz de las mujeres en su condición de mujer, en su condición de lesbiana, cantarles a los niños, cantar con los niños y niñas. María Elena Walsh nos da alegría y sabemos que, para construir la tierra que queremos, el barrio que queremos, el país que queremos, lo tenemos que hacer con alegría. Así que gracias, María Elena”.

“El propósito era poner a María Elena Walsh de cara a la comunidad. Simplemente lo que estamos haciendo es seguir democratizando el acceso a esa obra maravillosa que ojalá sea un hito. Que la obra tierna, cálida, entrañable, lúcida, provocativa de María Elena inunde este espacio y que las nuevas generaciones se dejen conmover, interpelar, genere curiosidades, despierte vocaciones, que signen los destinos de quienes tengan la posibilidad de ir a visitarla, que rompa las fronteras de Morón. Por eso desde el primer momento pensamos que había que darle esa estatura al proyecto”, expresó el Intendente de Morón, Lucas Ghi.

Para cerrar el acto subieron al escenario León Gieco y Teresa Parodi quienes cantaron, acompañados por piano, cello y contrabajo, “Serenata para la tierra de uno” y “Como la cigarra”, ambas de María Elena Walsh. Para finalizar, se procedió al corte de cinta con el que se dejó inaugurada formalmente la Casa Museo MEW, un espacio abierto para toda la comunidad que estará dedicado a la cultura, la recreación y la difusión de sus obras.

La Casa Museo MEW fue el lugar donde la artista argentina creció junto a sus hermanos y sus padres, Enrique Walsh y Lucía Monsalvo, hasta que en 1943 se mudaron a un departamento cercano, en la localidad de Ramos Mejía. La propiedad, que se encontraba deshabitada desde hace muchos años, pertenecía a una familia que oportunamente la compró a los Walsh.

En mayo de 2021 se realizó la compra de la casa, a nombre del Municipio de Morón, con fondos girados por el Ministerio de Cultura de la Nación, a partir de un convenio firmado entre el ministro Tristán Bauer y el Intendente Lucas Ghi, y fue incorporada al patrimonio del Estado. La parte museológica estuvo a cargo del Instituto Cultural de la Provincia, presidido por Florencia Saintout, a través de Subsecretaria de Promoción Sociocultural, a cargo de Lorena Riesgo.

La Casa Museo MEW se propone ser un espacio interactivo que recrea y reconstruye la vida y la obra de María Elena Walsh bajo una mirada participativa para todas y todos los visitantes. Se incluyen técnicas orientadas a facilitar y permitir la interrelación activa entre el/la visitante y el lugar, movilizando todos sus sentidos, así como los diferentes mecanismos físicos, mentales y emocionales.

Cuenta con una superficie de más de 500 m2 totales de los que 450 m2 fueron construidos y recuperados. La obra abarcó la recuperación de la fachada original y el patio central de la vivienda, la reconstrucción integral de todas las dependencias y la creación de seis salas para muestras y eventos.

Se podrán realizar visitas guiadas y recorrer distintos espacios interactivos para disfrutar, jugar e incorporarse a un mundo mágico, rodeado de las mejores creaciones de la cantautora y de su historia. Además, se realizarán charlas, talleres y distintas actividades culturales y recreativas. El espacio está abierto de miércoles a viernes de 9 a 18 hs, los sábados de 11 a 20 hs y los domingos de 11 a 18 hs. Entrada libre y gratuita.

