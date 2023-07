La obra en la zona de arribos del aeropuerto avanza muy lento

Luego de la llegada del primer vuelo de JetSmart, el pasado 3 de julio, y el estado en el que el Aeropuerto Chapelco recibió a los primeros pasajeros, no se han observado grandes cambios en las obras del espacio cubierto en la zona de arribos. Cabe destacar que las autoridades han informado que los trabajadores no se presentarían si las condiciones climáticas no son favorables. Fotos – Gentileza

Las mismas fueron anunciadas a principio de año, mientras la temporada de verano estaba vigente. La gran cantidad de pasajeros que recibió la terminal aérea durante los primeros siete meses del año, llevó al gobierno de la provincia a financiar estas obras necesarias para la mitad del 2023.

Por el momento no se han notado grandes avances en el sector, aunque se ha indicado que aproximadamente cinco personas estuvieron trabajando, en la jornada de ayer, antes de que comenzara las lluvias. Desde el 3 de julio a hoy, solo se ha avanzado con un pequeño paredón de ladrillos y el hormigón para afirmar los pilares que sostendrán el techo.

Por otro lado, esta obra depende del gobierno de la provincia y la misma comenzó dos semanas antes del inicio de la temporada invernal, algo que causó mucho enojo entre quienes desarrollan la actividad turística.

Se espera una mejora en las condiciones climáticas para que el trabajo finalice lo antes posible, teniendo en cuenta que con las lluvias y nevadas en la zona, los pasajeros que descienden de su vuelo y quienes esperan el arribo de los mismos, lo hacen en condiciones que no son óptimas.

Por otro lado, también se pudo observar en el aeropuerto, una gran cantidad de residuos en los tachos de basura que se encuentran en frente del estacionamiento. Otra imagen poco agradable para quien llega a San Martín de los Andes a disfrutar de un tiempo en una ciudad turística de montaña.

