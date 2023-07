Por el deplorable estado de la Ruta 23, suspenden el servicio desde Aluminé a Pehuenia y a SM Andes

Tal como viene sucediendo en varias rutas de la provincia, el estado de las mismas es deplorable. Este lunes se conoció la decisión de una de las empresas de transporte de la región, que suspendió el servicio desde Aluminé a Villa Pehuenia y a San Martín de los Andes, en este caso, por el mal estado de la Ruta Provincial 23.

Amelia Alarcón, responsable de la oficina de la Empresa Campana Dos en Aluminé, confirmó la decisión de la empresa por el pésimo estado de la Ruta Provincial Nº 23. Aseguró que el miércoles el servicio de las 19 y 21 horas a Villa Pehuenia y el de las 5.30 horas a San Martín de los Andes, serán suspendidos.

De este modo, se verán afectados muchísimos usuarios que utilizan estos servicios y que al no realizarlos, hasta tanto no mejoren las condiciones de la ruta, no podrán viajar, ya que no hay otra empresa que los realice.

“El tramo Rahue-Aluminé es un pozo tras otro”, sostuvo Alarcón, quien señalo que salvo que si reparan la ruta en las próximas 24 horas, el servicio continuará.

También desde las comunidades piden la reparación de las rutas 23 y 11 por el desastroso estado en las que se encuentran. “Estamos abandonados por Vialidad Provincial”, dijo Hugo Lican Lonco de la comunidad Aigo de Rucha Choroi, paraje ubicado a unos 25km de Aluminé.

Señaló que por las malas condiciones de la ruta provincial Nº 23 y Nº11 se debieron suspender muchas actividades invernales. “Estamos viviendo un estado de abandono de las actuales autoridades de Vialidad Provincial pese a que hemos pedido continuamente que pasen la máquina. Pedimos con urgencia que así como pintan que vivimos en la mejor provincia turística, mantengan las rutas”, dijo Lican.

