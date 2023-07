ATE marchó exigiendo justicia completa por el atentado de hace un año

Se realizó este viernes el acto de movilización y repudio, de las y los trabajadores en donde renovaron su clamor de justicia completa en el caso del atentado ocurrido el 29 de julio del año pasado en la Municipalidad de nuestra ciudad. Encabezaron el acto los candidatos a secretario general por ATE Neuquén por la Lista Verde, Jonatan Valenzuela; y a secretario general por ATE Nacional, Rodolfo Aguiar; y la sobreviviente al atentado, Elena Cabezas. Foto: Federico Soto

Valenzuela, declaró que “es un día conmovedor y estamos pidiendo justicia completa para lo que viene sucediendo a lo largo y ancho de toda la provincia por parte de una conducción de nuestro propio sindicato ejerciendo violencia. Hace un año, un grupo de mafiosos violentos y cobardes armados, intentaron asesinar a nuestros compañeros y compañeras mientras realizaban sus tareas virtuales en la Municipalidad. Este atentado casi costó la vida de nuestra compañera Elena Cabezas. Exigimos que los actores intelectuales paguen y se haga justicia completa por los daños y destrozos causados”.

Por su parte, Aguiar agregó que “hemos llegado para acompañar esta lucha y llevar el mensaje de decenas de miles de trabajadores estatales del resto del país que se sienten orgullosos de la lucha que llevan adelante San Martín de los Andes. Es un ejemplo para todo el país, y debe existir juicio y castigo también para los autores intelectuales. Esa será la única manera de garantizar que no vuelva a ocurrir un nuevo 29 de julio, ni en San Martín de los Andes ni en ningún otro lugar del país. Nuestro sindicato defiende la fuerza arrolladora de los trabajadores para enfrentar al gobierno y a los poderes económicos y luchar para mejorar nuestras vidas todos los días”.

Elena Cabezas, sobreviviente del atentado, se mostró emocionada y agradecida: “Simplemente quiero agradecer a todos mis compañeros, amigos, familia y a la gente en general por el apoyo que he recibido. Estoy a días de recibir el alta definitiva y emocionada por seguir adelante, creer y soñar. Nadie puede quitarnos nuestros sueños. Fue un año difícil, pero superé el hecho y todo lo que trajo consigo. Agradezco la sentencia, pero pido que la justicia alcance a todos los actores intelectuales, porque este atentado afectó a muchas personas que aún no pueden superarlo. Quiero que esto no quede impune y que se haga justicia completa”. Foto: Federico Soto

Por último Valenzuela recordó que en estas próximas elecciones del 9 de agosto la participación de las y los afiliados es importante para la transformación de ATE y que la Lista Verde es la única alternativa para las y los trabajadores.

Participaron en la movilización trabajadores de la PIAP, la Seccional Senillosa- Arroyito- El Chocón y de Cutral Co- Plaza Huincul, sumándose a la exigencia de justicia completa.

