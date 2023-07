El vóley de San Martín de los Andes se consagró campeón en la etapa zonal de los “Neuquén Juega”

Este sábado se jugaron las instancias zonales del vóley juvenil de los Neuquén Juega, en categorías sub 15 y sub 17, en las ramas femenina y masculina, en el Gimnasio Primeros Pobladores de El Arenal y el Gimnasio de la Escuela 134.

Con la participación de los equipos de la zona sur de la provincia, ganadores de las instancias locales, llegaron a nuestra localidad las delegaciones de Aluminé, Junín de los Andes, Villa la Angostura y Villa Pehuenia.

Finalizada la jornada en la rama femenina el Club Cumbres se consagró campeón en ambas categorías, y en la rama masculina hizo lo propio, también en sub 15 y sub 17, la Escuela Municipal de nuestra localidad.

Los equipos clasificados pasaron a la instancia provincial que se realizará en la capital neuquina, entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, ya que los clasificados participarán a fines de ese mes en los Juegos Nacionales Evita.

Básquet

Por su parte el domingo se jugó la instancia de básquet en las mismas categorías y ramas, se consagraron en femenino sub 15, sub 17 y en masculino sub 15 el CEF n°8 de Junín de los Andes, y en masculino sub 17 Carpinteros de Villa La Angostura.

