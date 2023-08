“Living”: danza teatro para que el arte nos salve

El próximo domingo, 13 de agosto, a las 21.30hs, la compañía sanmartinense Pegadas, presenta un trabajo en proceso de su primera obra de danza teatro, titulada: “Living”. La cita es en Espacio Trama y tendrán como artistas invitados a Noelia Meilerman y Cristian Sayhueque. Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del espacio o en el link de @cia.pegadas

Sinopsis: Cotidianidad deformada o una deforme cotidianidad. La compatibilidad fue inmediata, dos seres ansiosos conviviendo en un mismo espacio, charlas interminables sin sentido, bailes desacatados en espacios pequeñitos llenos de muebles, lágrimas, corazones rotos, problemas de plata y agotamiento mental, rutinas, malabares de comida y ropa sin combinar. Siempre Tita, Tita, Tita… Merelo, y el pucho, y el gin, y la casa llena de música. Respiración boca a boca, así se sale del enredo. Me dijiste, me olvidé, te olvidaste, te salvé, me salvaste. Y la ternura nos salvó a ambas.

Equipo técnico:

Intérpretes y directoras: Ayelén Ramirez, Stefania Mateu.

Asistente de dirección: Noelia Meilerman

Dirección actoral: Yannick Du Plessis

Productora: Soledad Brizuela

Fotos: cortesía @cia.pegadas

