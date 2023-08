Causa Lolén: repudio de la familia Sepúlveda ante la postura de los Guardaparques y el gremio ATE

El pasado día viernes, desde el Sindicato de Guardaparques Nacionales, (el que aún no cuentan con la personería jurídica) y desde ATE CTA, se pronunciaron a favor de los cuatro guardarques que están imputados en la causa Lolén. Allí, murieron dos niños, Martina Sepúlveda y Matías Mercanti al ser aplastados por un árbol que cayó en el camping que se encuentra bajo la órbita del Parque Nacional Lanín. Foto: Nahuilen Guanco

En ambos comunicados, además de expresar su apoyo a los cuatro imputados, aseveran que “es imposible prever hechos fortuitos, como lo son la caída de ramas, árboles, picaduras de insectos, mordeduras de víboras, etc, en las Áreas Protegidas, ya que son lugares agrestes naturales”.

Además instaron desde ATE APN a que la Administración de Parques Nacionales a “realizar las gestiones necesarias para que NUNCA MÁS, dichos trabajadores sean juzgados por eventos naturales que no dependen de nosotros, donde se pone en juego la libertad, la salud mental y el patrimonio de los trabajadores y sus familias”.

En virtud de esto, tanto el papá como la mamá de Martina Sepúlveda, repudiaron sendos comunicados, enmarcados en las horas previas a la audiencia en donde se conoció el pasado viernes la fecha del juicio oral en contra de los imputados.

Los padres de la niña fallecida expresaron lo siguiente:

“Es indignante tener que leer este tipo de cartelería, aún cuando todavía pedimos Justicia para poder velar un poco de quien en vida y aún siguen siendo nuestros hijos.

Matias y Martina, nuestros hijos, fueron criados con otro tipos de valores a los que manejan la administración pública como lo es Parques Nacionales. Digo esto por que es la administración quien debería haber sido la primera en sancionar a sus trabajadores por no haber realizado sus tareas correspondientes. Tarea que por demás es remunerada!!!

Hoy nos encontramos en una instancia preliminar para poder iniciar juicio.

Ya no nos sorprende nada sobre esta administración y mucho menos por estos gremios como ATE Y CTA que avalan el mal desempeño de quienes deberían haber realizado sus funciones correspondientes. No obstante esto, creen que son inocentes por haber matado a 2 niños. Porque no existe otro calificativo descriptivo de aquel 1° de Enero de 2016. Solo hacen confundir a la gente hablando de sucesos naturales cuando habilitaron un camping sin los controles necesarios. Tarea básica para preservar la vida humana y mucho más cuando se habilita para un uso al cual se le da al camping Lolén.

¿Nunca se preguntaron qué hubiese pasado si hubiesen sido sus hijos por lo cuales hoy están pidiendo “Justicia”?

Hasta que no aprendamos a prevenir vamos a seguir haciendo después de la tragedia.

Pero si hay algo que nos hace mal como persona y como seres humanos, es ver organizaciones sindicales como el SINDICATO DE GUARDAPARQUES NACIONALES, ATE de la administración de Parques y CTA AUTÓNOMA, encubriendo a los responsables de la muerte de Martina y Matías, haciendo confundir a la gente creyendo que por no hacer su trabajo hoy no están por un “suceso natural”.

Mientras sigamos permitiendo que la administración de Parques Nacionales y el Sindicato de Guardaparques encubran a los responsables de la muerte de nuestros hijos no nos quedará otra que rogar a la buena de dios que esto no vuelva a suceder.

Gracias a cada persona que nunca dejó de apoyarnos en estos 7 años y medio de pedido de justicia.



Papá y Mamá de Martina”

En las últimas horas, el abogado Saúl Castañeda, querellante en representación de Lorena Aguilera y Federico Mercanti, padres de Matías, confirmó que “el juicio comenzará el 30 de octubre y terminará el 2 de noviembre, se hará ante un tribunal colegiado en la ciudad de Neuquén y hay cuatro imputados de la Administración de Parques Nacionales y dos de la Comunidad Curruhuinca por lo ocurrido”.

Sobre la imputación, mencionó a FM del Lago que “todos serán juzgados por homicidio culposo, estrago culposo y lesiones graves y también por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el caso de los que revistan en Parques Nacionales”.

Todo lo antes dicho se ventiló en una audiencia realizada en el Tribunal Oral Federal de Neuquén el pasado viernes 4 de agosto de la que participaron la totalidad de las partes ya sea presencialmente o por zoom y donde se abordaron plazos para ofrecer pruebas y cuestiones relevantes atinentes al acceso al expediente que está digitalizado.

