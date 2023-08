Vecinos y turistas padecen el mal estado de la Ruta Provincial 48

Debido a las intensas lluvias, los caminos de San Martín de los Andes sufrieron deterioros considerables que generaron enojos en los vecinos y sorpresa en algunos turistas que visitaron la localidad. En este caso, la Ruta Provincial 48 que lleva a uno de los pasos fronterizos de la zona y a distintos puntos turísticos de la región se vio afectada en gran parte del trayecto. Fotos – Gentileza

En las imágenes que llegaron a este medio, se pueden observar una gran cantidad de pozos que llegan a ocasionar roturas en los rodados que circulan por esta zona. Vecinos de nuestra localidad que viven en inmediaciones de esta ruta informaron que han enviado notas a vialidad y que no recibieron respuestas ni se han observado arreglos en la carretera.

Habitantes de Chachín y Hua Hum, expresaron su descontento en distintos medios, asegurando que no entienden por qué no se hicieron los trabajos de reparación necesarios. «Es una ruta importante, hay que tener en cuenta que hay un paso fronterizo muy cerca», indicaron.

Respecto a los turistas, se sorprendieron por el estado del camino en un viaje que quisieron realizar hasta la playa de Yuco y no lograron acceder por no querer seguir transitando el camino. «Quisimos ir a visitar ese lugar porque lo recomendaron, pero en un momento tuve que dar la vuelta porque sentí que se me desarmaba el auto», recordó.

En cuanto a los trabajos de las máquinas, los mismos vecinos identificaron algunas que estuvieron trabajando únicamente hasta la parte donde se ubica la comunidad Loft Cayún. Ante esta situación, comentaron: «Nos sentimos abandonados, quisimos comunicarnos con vialidad y no tuvimos respuestas. Queremos que nos reparen la ruta».

El estado del tiempo influye mucho en las condiciones de los caminos de San Martín de los Andes y por lo que se pudo ver en el pronóstico de los días que se aproximan, las precipitaciones volverán a hacerse presentes en nuestra ciudad.

