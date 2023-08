Fernanda González: “Votar la boleta completa es responsabilidad de todos los que apoyan nuestro espacio político”

El domingo se celebran en Argentina unas nuevas PASO y desde Unión por la Patria, los precandidatos y precandidatas a diputados y diputadas, y representantes al Parlasur estuvieron recorriendo diferentes localidades del sur neuquino, donde charlaron con los vecinos y las vecinas sobre las ideas y los proyectos que llevaran adelante. De igual modo, hicieron especial hincapié en que se vote la boleta completa, que lleva como precandidato a presidente a Sergio Massa y como vicepresidente a Agustín Rossi. Fernanda González, actual concejala de Unión por la Patria en nuestra localidad, se refirió al 13 de agosto y la importancia de contar con el voto de cada vecina y vecino.

¿Por qué son tan importantes las PASO?

Fernanda González: Diría que es el primer paso para medir quiénes son los mejores candidatos que el pueblo elige para llegar a las generales. Además, le dan la oportunidad, a todos los candidatos que surjan de los diferentes espacios políticos, de presentar su propuesta y al mismo tiempo, sirven para que la sociedad, los argentinos y las argentinas, puedan tener un termómetro de cuál será la mejor opción.

Por eso es muy importante ir a votar el domingo, tomarse ese momentito para reflexionar, para pensar y para elegir lo que cada uno y cada una cree que va a ser el mejor gobernante para nuestro país y a nivel provincial, los diputados y diputadas, pero también sus representantes en el Parlasur.

Durante su recorrida por las diferentes localidades del Sur neuquino invitaron a las vecinas y los vecinos a votar la boleta 134A completa, ¿por qué esto es tan importante que lo hagan?

FG: Principalmente, votar la lista 134A “celeste y blanca” completa, sirve para poder mantener el número de diputados en el Congreso. Tanto sea para llevar adelante los proyectos de nuestro espacio político como, también, para frenar el plan de quita de derechos que propone la derecha. Me refiero a que, por ejemplo, el Congreso es necesario para definir cualquier modificación de leyes laborales o privatizaciones como de Aerolíneas Argentinas, de YPF e incluso la educación.

Es mantener el número de diputados y diputadas para poder defender aquellos proyectos que beneficien a todos y todas las neuquinas, así como también los derechos de todos las argentinas y los argentinos.

Por eso es tan importante votar la boleta 134A “celeste y blanca” completa. Porque es responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas, que van a votar a nuestro espacio político, lograr que se concrete ese número de diputados y diputadas que necesitamos, porque no hacerlo significaría perder bancas en nuestro bloque.

Unión por la Patria presenta dos precandidatos en las PASO, ¿por qué deberían votar a Sergio Massa? ¿Cuál es el motivo principal para hacerlo?

FG: Para nosotros y nosotras, Sergio Massa, es la figura que tiene más capacidad y volumen, es un gran estadista y, además, tiene una gran trayectoria política, mucha más que los otros candidatos que se están presentando.

Por otra parte, entiendo que lo que está en discusión, una vez más, son dos proyectos de país, dos proyectos de gobierno y obviamente Massa, es el que está más capacitado para llevar adelante nuestro proyecto, el de Unidad Popular. Así que, sin duda alguna, queremos que Sergio Massa sea nuestro candidato a presidente. No tiene discusión, sabemos que es él quien necesitamos para ordenar todo aquello que desgraciadamente no se pudo hacer en este último tiempo, pero también porque no podemos dejar de recordar, que los otros candidatos, de los otros espacios políticos, como Larreta y Bullrich, principalmente, ya han sido parte de muchas debacles y desastres en nuestro país.

Acordémonos del 2001. Alguien me dijo, “no dejes de ver la serie en 2001, que está muy clarito quiénes son estos personajes”, así que yo hago lo mismo y los invito a que la vean porque vale la pena.

Y respecto a Juan Grabois, ¿cómo los ves en las PASO?

FG: Es importante poder contar con Juan en las PASO dentro de nuestro espacio político, porque es una figura política representativa. También, es importante para abonar dentro de UP la discusión sobre “tierra, techo y trabajo”, lo cual amplía las voces de este proyecto político que nosotros representamos. Con relación a tu precandidatura, en este caso vas como primera suplente al Parlasur.

¿Qué significa para vos?

FG: Significaría estar en un lugar de mucha importancia, desde donde se podrá, en caso de que se de ocupar esa banca, un lugar desde el cual colaborar y construir nuevos consensos, nuevas políticas, nuevas agendas para el Mercosur. Porque, si bien, como ya se sabe, el Parlasur no es vinculante con los con los sistemas de gobierno, con las estructuras legislativas de gobierno, si marca una línea política a través de la voz de cada uno de los parlamentarios de cada país.

En mi caso particular, sería muy importante poder representar a la provincia del Neuquén como parlamentaria argentina en el Parlasur, por eso es que es un gran orgullo haber tenido la posibilidad de esta candidatura. Estás finalizando tu mandato como concejala de la localidad ¿Qué te llevó a aceptar esta candidatura? FG: Como decía anteriormente, es algo realmente muy importante y, además, fue propuesto por compañeros y compañeras de la provincia del Neuquén, que pensaron y confiaron en mi persona para representarlos en el Parlasur.

Solo el hecho de haber sido propuesta ya es un orgullo inmenso y me tomo con muchísimo compromiso esta gran responsabilidad de formar parte de la lista 134A “celeste y blanca”, pero como siempre decimos, cuando se es militante se está donde se debe estar, para servir al proyecto, es decir a nuestro espacio político nacional y popular.

Hablando de tu candidatura, en qué momento de tu carrera política te encuentra esta propuesta

FG: No voy a decir que al final, porque la militancia política es para siempre, para toda la vida. Pero sí me parece que es un momento muy significativo porque llega después de muchos años de haber trabajado para nuestro espacio político desde diversas áreas como Cultura o Turismo. Áreas que son muy sensibles en nuestra sociedad y que son parte de la construcción de San Martín de los Andes.

Hoy, desde mi banca de concejal, sigo trabajando para estas áreas y también para las niñeces, para los adultos mayores, para todos aquellos que lo que necesitan y son más vulnerables.

En este sentido, puedo afirmar que me encuentra con la madurez política necesaria para hacerle frente a este nuevo desafío. Entiendo que todo esto es lo que me lleva hacia esta candidatura que me servirá para seguir abonando y sumando a estas temáticas desde otro lugar como es el Parlasur. Creo que, si se da en este momento, es porque así debe ser.

