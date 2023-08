Lanzan nueva línea de fomento para libros cinematográficos

Este año, el Ministerio de las Culturas ha presentado el ambicioso Plan de Fomento de la Industria Cinematográfica 2023, que contempla diversas líneas abarcando cada una de las etapas vitales en la creación cinematográfica. Desde la gestación de ideas, proyectos y guiones, pasando por la producción, rodaje y culminando en la post producción, se busca impulsar y enriquecer la vibrante actividad cinematográfica en nuestro país.

La alianza entre el ENCINE y el FEN ha tejido una trama apasionante al inaugurar una línea de fomento que honra la investigación, la literatura y el cine en perfecta armonía. Un llamado a revitalizar nuestro entendimiento del cine regional y a rendir tributo a las cuatro décadas de democracia recobrada. Una oportunidad para plasmar en pantalla grande la riqueza cultural y artística de Neuquén.

Esta línea estratégica aplicada a «Investigación y Publicación de Libros Cinematográficos», tiene como propósito editar libros relacionados a conceptos de investigaciones y publicaciones ligadas a la temática central de los 40 años de recuperación de la democracia.

Detrás de esta iniciativa, se busca impulsar el florecimiento de nuevos estudios e investigaciones en torno al cine regional, enriqueciendo así la reflexión a lo largo y ancho de la provincia. Los aspirantes a participar deben tener en cuenta que, siguiendo las Bases y Condiciones establecidas, no se considerarán inscripciones recibidas después del plazo establecido.

Cada participante podrá presentar un único trabajo, el cual deberá constar de un mínimo de ochenta páginas y no exceder las doscientas cincuenta páginas. Se solicita que los trabajos sean entregados en formato A4, con un espaciado doble y en letra tamaño doce, utilizando la fuente Arial o Times New Roman. Para aquellos proyectos que se encuentren en una fase de desarrollo inicial, se espera una síntesis argumental que no sea inferior a 200 palabras, acompañada de un adelanto de al menos 10 páginas.

Una de las características más distinguidas de esta línea es su enfoque exclusivo en las producciones regionales, en el contexto de los 40 años de democracia recuperada, limitadas al territorio de la Provincia de Neuquén. Con un respeto palpable y un fuerte compromiso con la identidad cultural, estas investigaciones deberán explorar y celebrar la idiosincrasia, costumbres y tradiciones únicas que conforman la provincia.

Las obras presentadas deben ser auténticas, originales e individuales, prohibiéndose cualquier forma de copia total o parcial de escritos previamente existentes. Las puertas están abiertas tanto para obras inéditas como para aquellas que ya hayan sido galardonadas, editadas o publicadas por sus autores, siempre y cuando no mantengan vínculos contractuales de exclusividad o cesión de derechos con editoriales de cualquier índole: comerciales, independientes, académicas, institucionales u otras.

