Taxistas de Villa La Angostura reclaman por mayor seguridad cortando la Ruta 40

Después de un incidente registrado en el día de ayer, en el que un taxista fue asaltado violentamente en la madrugada del domingo, los conductores de taxis de esa ciudad iniciaron un reclamo cortando un tramo de la Ruta Nacional 40, con destino a Bariloche. Con relación al robo, hasta el momento hay 3 detenidos, 2 menores de edad y un mayor, aunque habría dos personas prófugas.

Foto: El Cordillerano

Según trascendió de fuentes oficiales, uno de los sujetos buscado posee un frondoso prontuario y se lo relaciona con el narco menudeo. Se trata de Ramón Rivero, siendo el principal cabecilla de la banda que atacara con un cuchillo de grandes dimensiones al chofer de taxi, robándole, junto al resto de los cómplices, la recaudación y demás efectos personales, no sin antes advertirle que lo matarían si daba aviso a la policía.

Los taxistas pidieron difundir la foto de la persona buscada, a fines de facilitar la detención del mismo. Se teme que se haya ido de la localidad, por el tiempo de ventaja que tuvo hasta que se dispusieran las primeras medidas por parte de la justicia.

Los taxistas continúan movilizando, y se generaron momentos de tensión cuando se acercaron móviles policiales para pedir que se retiren del lugar. Desde ayer se fueron sumando reclamos, a la par que se conocían detalles del historial delictivo de los cinco bandidos que redujeron a golpes al chofer.

Los taxistas reclaman ahora no solo la detención de los prófugos, sino también por la falta de seguridad en general, poniendo como una de las principales quejas la falta de móviles policiales y mayores recursos a la policía de Villa la Angostura.

El abogado de la Asociación de Taxistas y Remiseros, Cristian Hugo Pettorosso, quien también asiste al chofer agredido, expresó esta mañana que “el reclamo de los choferes es genuino, y deben ser escuchados. Esto no hubiera sucedido, si el estado provincial hubiera tomado cartas, dotando de mayores recursos a las fuerzas de seguridad para prevenir y reprimir la venta de estupefacientes. Mi asistido dijo que algunos de los atacantes parecían que estaban bajo los efectos de tóxicos, y antes de retirarse en fuga, hasta le ofrecieron una bolsita negra que contendría cocaína, y esto fue declarado por la propia víctima ante autoridad fiscal. Se necesitan más móviles policiales, porque es una vergüenza que solamente tengamos dos patrulleros para cubrir la seguridad de 24.000 almas que residimos aquí. Es evidente que la seguridad no está en las prioridades del los gobernantes actuales y por eso entiendo absolutamente justo el reclamo de todos mis patrocinados, quienes lo hacen no solo por ellos, sino por el resto de la población”, aseveró el letrado.

