El motocross de San Martín de los Andes se destacó en la 4ª fecha de Campeonato del Sur de la República

Durante el pasado fin de semana en el Coliseo La Barda de Neuquén se disputó la cuarta fecha del campeonato 2023 del MX del Sur de la República, con representantes de San Martín de los Andes que tuvieron una destacada participación, de cara a importantes competencias nacionales e internacionales durante septiembre.

En este sentido, Tiziano Sepúlveda, se llevó todas las miradas y todos los premios. Es que en su categoría 65cc se llevó el primer puesto en ambas mangas competitivas, subiendo a lo más alto del podio en esa categoría.

No contento con ello, se animó con su moto de 65 cc a correr también en la categoría 85 bcc, y no sólo no decepcionó sino que en la primera manga logró alcanzar la segunda colocación, mientras que en la segunda manga llegó primero, y pudo subirse, también a lo más alto del podio en la categoría.

Por su parte Sebastián Figueroa en la categoría 85cc, luego de superar inconvenientes técnicos en los entrenamientos, superó con creces las mangas competitivas de la serie, y también se trajo el trofeo de primer puesto en lo más alto del podio en 85cc.

En la categoría Master B, Fernando Sánchez logró un 5º lugar en la primera manga, y un 4º en la segunda, obteniendo la 4º colocación en la serie final de la categoría. En la categoría mx femenino, nuestra representante Daniela Fuentes alcanzó un loable 4º puesto en ambas series competitivas, logrando la misma colocación en la final de la categoría.

Otro podio sanmartinense fue el de Gian Redaelli en la categoría MX intermedia dónde el piloto local alcanzó la tercera colocación en ambas mangas y el mismo resultado en el podio.

Franco Redaelli, en la categoría MX Endurista, también hizo podio en 2º lugar, luego de obtener el tercero y segundo lugar en las respectivas series competitivas. Además un 5º lugar en MX Principiante, obtuvo Nicolás Soto, al quedar 6º y 5º en las mangas.

El otro podio sanmartinense fue para Hugo San Martín, en la categoría Master C, que se subió al tercer escalón del podio, al sumar su tercer y cuarto lugar en las series competitivas.

Quien no pudo demostrar todo su potencial en esta fecha del torneo regional fue Felipe Quirno Costa, que, en la categoría MX1, sufrió un accidente en la primera serie, que lo dejó fuera de la competencia.

Para septiembre se viene una nueva fecha del Campeonato Argentino en la provincia de Salta, donde ya hay pilotos de nuestra localidad confirmados para correr en el certamen nacional, mientras que Tizi Sepúlveda tendrá su aventura en el campeonato latinoamericano en la provincia de Santa Fe.

