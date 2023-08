Desde la Cooperativa de Agua aseguraron que el nuevo lugar para la deposición de barros no está acondicionado

El depósito de los barros de las plantas de tratamientos cloacales ha sido un problema que nuestra ciudad nunca pudo resolver de manera definitiva. Actualmente, el lugar alquilado para este fin no cumple con las condiciones requeridas, por lo que se están desarrollando algunas obras, siendo esta situación sensible para la ciudad que fue objeto del primer juicio ambiental de la provincia por este tema. Foto: RSM

El presidente de la Cooperativa de Agua y Saneamiento, Roberto Arcagni, confirmó en una entrevista con RSM Radio, que faltaba acondicionar el nuevo espacio para poder hacer uso del mismo y efectuar los tratamientos correspondientes de estos desechos. «Hace tiempo venimos planteando de aprovechar el buen tiempo para realizar las obras correspondientes», aclaró.

Asimismo, indicó que las obras comenzaros a fines de junio y complicó mucho el acceso por las condiciones climáticas. A su vez, agregó que los terrenos se encuentran fuera del ejido municipal y quien está a cargo es la Subsecretaría de Ambiente de la provincia. «Cualquier acción que requieran los sitios tienen que estar autorizados por el sector que corresponde», confirmó.

Respecto a los inconvenientes, nombró el estado del camino que no permitió el acceso al nuevo lugar para el depósito de barros, generando problemas operativos y teniendo que alquilar contenedores para arrojar los desechos que se estaban generando. «Las plantas no paran de generar, si no se retiran los barros, el proceso se deteriora y el efluente de salida no tiene las características necesarias», afirmó.

La resolución consistió en una autorización verbal de volver a usar el viejo lugar, con las ampliaciones correspondientes, hasta que se acondicione el lugar definitivo. «Sobre ese punto se está tramitando una nueva ampliación hasta que se habilite el sitio para los próximos ocho años», remarcó.

Cabe destacar que esto se decide mediante una concesión a diez años y que el contrato actual está vigente hasta el 2031. Una vez que se ejecuten los trabajos para continuar usando el viejo espacio, confirmó el propio Arcagni que hay tiempo para finalizar las obras en el nuevo sector hasta fin de año.

