El selectivo de hockey femenino sub 14 y sub 16 de San Martín de los Andes tuvo su paso por los Neuquén Juega

Con el gran esfuerzo de las familias y los clubes, finalmente las chicas de los equipos de San Martín de los Andes, selectivo conformado por el Club Lacar y el Bandurrias, pudieron viajar a la ciudad capital, luego de clasificar a la instancia zonal.

Entre el martes y el miércoles se desarrolló la instancia provincial de los Neuquén Juega y las chicas pudieron cumplir su sueño de jugar en un gran nivel con equipos de otras localidades.

Ambas categorías alcanzaron, finalizado el martes, las semifinales luego de jugar los partidos de los grupos.

Las sub 14 en su primer juego de la zona vencieron 1-0 a Chos Malal y el segundo fue empate 1-1 y en penales australianos cayeron 1 – 2 ante Cuenca 15 de Neuquén.

Por su parte las chicas del sub 16, ganaron su primer partido de la zona 3-1 a Cuenca 15 (Neuquén) y en segundo turno 1-0 a San Patricio del Chañar.

En semis, la sub 14 no pudo contra Tiro Federal de Zapala perdiendo por 3 a 0, mientras que la sub 16 superó a Las Lajas por 2 a 1, pasando a la final.

Así las chicas sub 14 obtuvieron el cuarto lugar, mientras que las sub 16 quedaron en segundo lugar y subcampeonas de la instancia provincial, al caer sobre la hora versus las chicas de Chos Malal, en la final.

Vale mencionar que este gran desempeño de las chicas de San Martín de los Andes tiene un gran valor, teniendo en cuenta que no se cuenta con cancha de hockey sobre césped sintético en la localidad, a diferencia de todas las demás que a diario entrenan en esa superficie.

