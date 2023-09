Cansados del estado de las calles y rutas, rebautizan a la ciudad como “San Martín de los Pozos”

El estado de las calles de San Martín de los Andes cansan a todos, a residentes y a turistas. Con un otoño e invierno colmado de lluvias, hizo que el estado de las calles sanmartinenses, que venían con muy poco mantenimiento terminen en un estado deplorable. “Venimos trabajando con material en frío, se están realizando bacheos”, explicaron más de una vez los funcionarios locales, pero evidentemente todo lo que se realizó no alcanza.

Los talleres mecánicos en algunos casos no dan abasto, el dinero para arreglar los automóviles no alcanza, la verificación técnica vehicular casi nadie la realiza, porque transitar por las diferentes arterias, sean de ripio, de cemento o asfalto, es imposible. Cualquier vecino o turista que tenga un vehículo puede contar cualquier mala experiencia al transitar por la ciudad. Sino reventó una cubierta, rompió un extremo, el tren delantero, etc.

“Estamos cansados de la gran cantidad de pozos, aumentan los impuestos y el dinero nadie sabe adónde va a parar”, expresan los vecinos.

Días atrás se han registrado incidentes viales en las rutas de la región por intentar esquivar pozos. “Caminando por Ruta 19 hacia el ex Hotel Sol, un vehículo por esquivar la cantidad de pozos que hay sobre dicha ruta, casi me atropelló. Casi pierdo la vida. Quiero que se tome conciencia sobre ésta situación porque no tiene sentido que por esos baches, que se pueden arreglar fácilmente, una persona termine atropellada”, indicó un vecino y envió las fotos de los pozos.

No es un problema de las últimas semanas, es algo que viene desde hace algunos años y que el no haber realizado un trabajo integral, hace que todos estén cansados del estado de las calles. Vialidad Provincial no repara los pozos ni baches de las rutas de la provincia. Vialidad Nacional tampoco lo hace con la travesía de la Ruta 40. Nadie parecer hacerse hace cargo de la situación, mientras tanto los impuestos aumentan y transitar por la ciudad se vuelve un hecho más de inseguridad vial.

Fue por ello que salió el ingenio de los vecinos, que en el cartel, ubicado en la Ruta 40, que indica que se llegó a San Martín de los Andes, ahora fue cambiado por “San Martín de los Pozos”, quizás el nombre que mejor le cabe por estas horas.

