El Oasis, el barrio con derrumbes y falta de iluminación pública

Luego de reiterados avisos sobre derrumbes en una zona del barrio El Oasis, vecinos decidieron elevar su preocupación a la Municipalidad de San Martín de los Andes. Además, reclamaron por la falta de iluminación pública que hay en el lugar y el estado intransitable de los caminos que conducen a sus domicilios.

Varios meses atrás, el propietario de la edificación que se está llevando a cabo dentro del Oasis, metros antes del hotel Rosas Blancas, comenzó a confeccionar un ingreso para las viviendas que está construyendo. Al comenzar los movimientos de suelo para poder continuar, el sector sufrió desprendimientos debido a las intensas lluvias y el agua que desciende de la montaña.

Un grupo de vecinos que vive por la zona inició reclamos por un árbol que estaba con riesgo de caer y acudió al sitio Protección Civil para cortar el pino que mencionaban algunos propietarios. Después de un tiempo, la parte de la montaña que fue afectada por las máquinas comenzó a derrumbarse y esto alertó a quienes viven cerca del sector.

La situación empezó a preocupar a quienes transitan por el barrio, desatando una serie de quejas y reclamos en el municipio para que corroboren si cuenta con los estudios necesarios para seguir avanzando con la construcción. Según comentaron, las respuestas que recibieron por parte de los ediles no fue alentadora, certificando que ya tomaron acciones legales para con el dueño y hasta que no se defina, no pueden hacer nada al respecto.

Otra de las preocupaciones, es el de la falta de iluminación pública del barrio y el estado de los caminos que hay dentro. Un vecino que se comunicó con este medio, remarcó que se encuentra en un estado de abandono total. Cabe destacar que El Oasis forma parte del ejido municipal de nuestra ciudad.

Respecto al camino, hace varios días que la lluvia no deja de caer en San Martín de los Andes y esto produjo una gran cantidad de pozos sobre la superficie de ripio. Varios automovilistas han expresado su enojo por el estado del mismo y la falta de trabajo por parte de la máquina.

