Morena Mántaras clasificó al Torneo Federal de Saltos Hípicos 2023 de Córdoba

Por segundo año consecutivo, Morena Mántaras logró clasificar como representante Zonal de nuestra región Comahue para representarnos en el XXVI Torneo Federal de Saltos Hípicos que tendrán lugar en el Jockey Club de Córdoba, Córdoba capital.

Durante el transcurso de los meses de Junio, Julio y Septiembre participó en 6 fechas que tuvieron lugar en El Candil del Valle, en la localidad rionegrina de Fernández Oro

El rendimiento de Morena y su caballo Península Casimiro, en esas 6 fechas, fue determinante ya que pudo acumular los puntos necesarios para encabezar la lista de clasificados que constaba de 22 binomios en su categoría: 1 metro.

La primera fecha tuvo lugar el día 3 de Junio del corriente año en donde clasificó 2ª y el día 4 de junio obtuvo el primer lugar siendo el único binomio sin faltas en la definición con desempate. La tercera y cuarta fecha estuvo entre los primeros 5 binomios clasificados de la prueba, acumulando hasta entonces 112 puntos.

Mientras que el fin de semana pasado, 16 y 17 de septiembre se definió todo en las últimas 2 fechas. El sábado la amazona sanmartinense obtuvo 25 puntos al haber clasificado 5ª y el día Domingo se consagró campeona siendo en único binomio sin puntos en contra. Acumulando así 167 puntos totales, lo que le valió la clasificación al evento nacional.

Morena viajará representando a su club, el establecimiento hípico privado Los Olivos, junto con su profesor Matías Sendón y su familia.

“El año pasado pude competir en el Federal en la altura de 0,90 cm y salió campeona. Este año va a ser en un 1mt, así que puedo comparar mi progreso y mi crecimiento en un año. Estoy muy contento con mi evolución y ver que sigo entre los 3 primeros para representar a mi zona”, comenzó diciendo Morena a RSM.

“Soy afortunada porque mis papás me acompañaron en el transcurso de todas las fechas, toda la vida apoyándome en el deporte y desde hace dos años me propuse dedicarme a esto y acá estamos….creciendo, con el club que me acompaña y seguir cumpliendo metas”, concluyó la sanmartinense.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...