Nuevo taller de “Gestión del estrés, respiración, alimentación y suplementación” en nuestra ciudad

Será el próximo 6 y 7 de octubre, de 10 a 17 hs en el Espacio Darsan (Callejón de Gingins y Puttkamer, Bº Alihuen Bajo) y las inscripciones ya están abiertas. Durante dos jornadas completas, tres profesionales de la salud brindarán herramientas aplicables a la vida diaria.

“Te invitamos a un taller de 2 días, brindado por profesionales de la salud en un hermoso entorno natural. Podrás escuchar, aprender y experimentar información práctica y tips para aplicar en tu vida diaria y mantenerte saludable”, explican los organizadores.

“Nuestro objetivo es ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida a través de sus hábitos diarios, aplicando herramientas simples que ayuden a potenciar la salud y estar mejor. Transmitirles cómo hemos ido llevando a cabo nosotros mismos esta mirada en nuestra cotidianidad, hasta transformarlo en nuestro modo de vida”, agregan.

Cronograma del encuentro:

Día 1

“Abordaremos desde una introducción del Sistema Nervioso Autónomo, nuestro gran regulador interno, las causas y las consecuencias clínicas del estrés; Cómo evaluarlo y cómo gestionarlo en lo cotidiano; La importancia de reconocer los estados de estrés crónico, sus implicancias en la salud y sus conexiones con diferentes sistemas. Además, profundizaremos acerca del rol fundamental del diafragma, la importancia de la respiración nasal y técnicas de aplicación terapéutica en la respiración. Vincularemos el estrés con prácticas relacionadas con neurociencia y postura, Nervio Vago, eje intestino-cerebro, ejercicio y movilidad, variabilidad cardíaca, inflamación crónica, ritmo circadiano, herramientas de biohacking y gestión de emociones”.

Día 2

“Aprenderemos cuáles son los beneficios de una alimentación real y antiinflamatoria; cómo potencia nuestra salud; brindaremos información teórica y práctica sobre cómo diseñar una alimentación que aporte los nutrientes necesarios a nivel celular; cómo lograr, a través de una alimentación con la adecuada distribución de macronutrientes, sanar nuestro metabolismo y mantener un peso saludable; cuáles son los alimentos a evitar para reducir los niveles de inflamación del cuerpo y mejorar el estrés oxidativo; la importancia de nuestra salud intestinal y cómo cuidarla.

Profesionales a cargo:

Lucas Mudrovici

Licenciado Kinesiólogo Fisiatra. Universidad de Buenos Aires. Mn. 13.886 Mp.Nqn: 569 Osteópata C.O – E.O.B.A. Escuela Osteopática de Buenos Aires. “Mi pasión por el estudio me fue abriendo un mundo que se basa en relaciones no tenidas en cuenta en la práctica diaria, pero que tienen su fundamento en la anatomía y la fisiología. Siempre busqué ampliar mi entendimiento del cuerpo humano y relacionar dolores y patologías con otro tipo de causas. Entendiendo que nuestras emociones, vivencias, hábitos y aún lo transgeneracional, pueden repercutir en nuestra salud. Está en nosotros tener la prioridad para conocernos y trabajar para generar el cambio y luego, proyectarlo en el mundo que nos rodea”.

Ana Clara Posteraro

Licenciada en Terapia Ocupacional. Universidad de Buenos Aires. Mn. 1.837. Mp.Nqn: 72. Coach Ontológico. “En mis años de trabajo con grupos comprendí que todos necesitamos apoyo y que es la clave para sostenernos; que vivir en salud es el resultado de nuestras elecciones diarias y de encontrar en nosotros la respuesta. Un camino que no es lineal y que siempre nos da la oportunidad de volver”.

María Gaviña

Médica UBA Mn. 126.748. Medicina integrativa. Terapia Neural. Medicina orthomolecular. Fitoterapia. “Habiendo conocido el sistema médico moderno emprendí un camino de búsqueda, estudiando en profundidad al cuerpo humano y su biología. A partir de la vivencia personal de mi propio proceso de sanación, encontré ciertas herramientas con las que podemos fortalecer, facilitar y acompañar aquello que necesita atravesar nuestro cuerpo para encontrar y sostener un equilibrio en salud, entendiéndonos como seres holísticos e integrando los diferentes aspectos que constituyen la maravillosa complejidad que somos, y fortaleciéndonos en nuestra inmensa capacidad innata de sanar”.

Fecha: 6 y 7 de Octubre de 2023

Horario: 10 a 17 hs

Lugar: Espacio Darsan. Callejón de Gingins y Puttkamer. Bº Alihuen Bajo

Informes e inscripción: +54 911 26050135

