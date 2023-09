¿Cuánto sale un alquiler en San Martín de los Andes?

Sumado a las dificultades de conseguir un alquiler permanente en San Martín de los Andes, se encuentran los altos valores de los escasos lugares que se pueden llegar a encontrar. El último tiempo, incluyendo el incremento de la inflación, ha dejado varias cuestiones a revisar en cuanto a la odisea de poder conseguir una vivienda y poder pagarla.

La zona, categoría y ubicación de una propiedad, son algunos de los ítems a tener en cuenta al momento de negociar un alquiler permanente. Por otro lado, se debe destacar el contrato, punto por punto, que realizan el propietario y el inquilino al momento de cerrar la transacción, remarcando las variaciones, que según la nueva ley de Alquileres son anuales y los arreglos entre las partes.

Según Guillermo Reybet, vicepresidente del Colegio de Martilleros de Neuquén, esta nueva ley no es la mejor opción para el momento que transita Argentina, teniendo en cuenta que se estima que por año la inflación llega al 120% anual. No obstante, defendió la misma, aclarando que no estaría mal implementada en un país donde el incremento anual roce o llegue al 3%.

Al ser consultado por la mejor opción para regular las rentas, optó por la Ley N.° 23.091, que estuvo presente desde 1984 hasta 2015 y que se modificó por el Código Civil. “Esa ley soportó la hiperinflación de Alfonsín, el gobierno de Menem y se podían sacar conclusiones de acuerdo a la realidad del momento”, indicó.

Asimismo, recordó que el ajuste que se ejecutaba hasta el mencionado año era mensual, basándose en el movimiento que tuvo el Índice de Precios al Consumidor. “Cada persona sabía o podía calcular el aumento que iba a venir al mes siguiente”, aclaró.

Respecto a los contratos que se elaboran en la actualidad, aseguró que no todos respetan la Ley de Alquileres, ejemplificando con el tiempo de duración de los mismos. “Hay algunos contratos que se pactan entre inquilino y propietario, que son con aumentos semestrales y se labran hasta comodatos”, declaró.

RSM Radio, averiguó los valores promedios de algunos alquileres que hay en nuestra localidad, llegando a la conclusión de que un monoambiente ronda entre los $60.000 y $100.000 dependiendo la zona. Un departamento de un dormitorio, parte desde los 140.000 pesos y alcanza un valor máximo de 160.000.

En cuanto a una vivienda con dos dormitorios, la diferencia suele ser más amplia, ya que entran en juego cuestiones como propiedades con patio y otras comodidades. El valor promedio de la categoría mencionada, inicia en los $200.000 y se extiende hasta los $250.000.

Reybet, comparó la actitud de los propietarios en distintos momentos, utilizando como ejemplo uno que alquilaba con la vieja ley y otro con la actual. “El que es dueño, con la ley de ahora no te quiere negociar nada por los valores altos de la inflación, antes estaban más abiertos a un diálogo”, expresó.

