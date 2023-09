“Sonata de otoño”: el film de esta semana en el cine club de Cotesma

El ciclo de cine auspiciado por el Rotary Club de San Martín de los Andes, a beneficio de la sección de cuidados paliativos del Hospital Ramón Carrillo, continúa este miércoles con una nueva propuesta, iniciando el mes de septiembre. Programado y presentado por Guillermo Ianniello, esta semana se podrá disfrutar de una función en el marco del ciclo “Películas inolvidables”.

Este próximo miércoles 27 de septiembre, a las 20.15 hs, en la sala “Amankay” del Centro Cultural Cotesma, la programación continúa con la proyección de “SONATA DE OTOÑO”. Ingrid Bergman – Liv Ullmann – Lena Nyman – Halvar Bjork.

“Sonata de Otoño es un drama intenso, pero fluido; con unas interpretaciones memorables por serenas y naturales, una fotografía elegantísima -¡qué luz!- y una puesta en escena sencilla, sin ninguna estridencia, muy hermosa, como la música. Si presta atención al parlamento inicial -no es un soliloquio, es un diálogo con usted-, al acabar la película habrá visto también una cálida historia de amor y redención. Esta obra no es para cinéfilos, sino que conquistará a quienes no lo sean”, comenta el crítico cinematográfico, Guillermo Ianniello.

“Apabullante y denso el recital interpretativo que en ella se ofrece. Liv Ullmann logra una de sus mejores y más difíciles actuaciones con el personaje de Eva, hija atormentada de Charlotte, una renombrada pianista, encarnada por Ingrid Bergman en una de sus más complejas y sobrecogedoras interpretaciones. Creo que se deberían incluir en una hipotética lista de las diez mejores actuaciones para la gran pantalla”, concluye el organizador del ciclo.

Género: Drama – Música

Dirección: Ingmar Bergman

Guión Original: Ingmar Bergman

Director de Fotografía: Sven Nykvist

Banda Sonora: Chopin – Handel – Bach

Idioma: Sueco

Subtítulos en español

País de Origen: Suecia

Productor: Roger Corman

Estudios: Suede Film

Lugar de Filmación: Oslo (Noruega)

Año de Rodaje: 1978

Premios: Mejor Película – Mejor Director – Mejor Actriz

Duración: 1 hora 39 minutos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...