Inaugura un nuevo espacio de lectura para infancias

La Biblioteca Popular 4 de febrero invita a familias, educadores, socias y socios, así como a la comunidad en general a la inauguración de un nuevo espacio de lecturas. En este caso, para infancias de 0 a 3 años y sus familias.

La presentación se realizará este viernes 6 de octubre, a las 18 hs en la biblioteca, ubicada en el Barrio Arenal de nuestra ciudad. Compartiremos una conversación con la especialista María Emilia López en torno a: “¿Por qué incluir a los bebés, las niñas y los niños pequeños y a sus familias en las narrativas literarias? Derechos culturales, nacimiento psíquico y comunidad”.

Luego, el sábado 7 de octubre, López coordinará un taller sobre “Bibliotecas, mediación y lecturas para bebés, niñas, niños y familias de crianza” en el horario de 9 a 13 hs.

Estas actividades son posibles gracias al trabajo de personas e instituciones que junto a la Biblioteca, continúan defendiendo el derecho de las infancias (y familias) a los libros y a las lecturas: la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Co.Na.Bi.P.) mediante el programa “Por más lectores”, ATEN San Martín de los Andes, la Subsecretaría de Infancias del Municipio y el grupo de lecturas al aire libre Carrindanga.

Unos datos más:

En algunas bibliotecas, los espacios para primera infancia se denominan “bebetecas”, un término discutido por su significado literal. Con el surgimiento de “bebetecas” se suele preguntar: ¿cómo? ¿leen a bebés?

En los últimos años, se ha reconocido cada vez más la importancia de la palabra, las canciones, las narrativas, las lecturas en las infancias. María Emilia López sostiene: “[…] un bebé de 6 meses puede mantener relaciones fluidas con el arte. Claro, todavía no dibuja, todavía no inventa poemas ni canciones, no danza, todavía no puede hacer obra, pero sí puede observar, escuchar, imaginar, decodificar, investigar, deambular, discriminar, percibir, jugar, sentir placer, emocionarse, establecer relaciones entre sonidos, palabras, imágenes, texturas, que enriquecen su mundo perceptual, mientras va aprendiendo maneras de nombrar esas experiencias, de recrearlas, o de ubicarlas un poco a cada lado entre el mundo real y el mundo ficcional.”

María Emilia López es especialista en Primera infancia, con formación de grado y de posgrado en educación, en psicología, en ciencias sociales, en artes, en prácticas de lectura y en literatura infantil. Fue becaria en Israel, donde realizó una especialización en la atención a primera infancia y familias. Desde el año 1987 desarrolla su actividad profesional en el campo de la educación temprana desde una mirada integral. Fue docente de bebés y niños pequeños, asesoró proyectos escolares y comunitarios, ha sido coordinadora y directora de instituciones dedicadas a la primera infancia.

Sus principales áreas de trabajo están orientadas a la investigación en educación infantil, especialmente al trabajo con bebés, niños pequeños y sus familias; a la formación de docentes, a la lectura y la escritura y a la gestión cultural. Trabaja en la elaboración de Política Pública para la primera infancia en diversos países (Argentina, México, Colombia, Perú y Brasil).

Es escritora y editora, autora de libros y diversas publicaciones referidas a la educación inicial, la literatura y el arte. Ha diseñado y escrito numerosos materiales curriculares para la primera infancia. Tiene un profundo interés en las prácticas de lectura y escritura de los docentes y en la producción de nuevos agenciamientos a partir del trabajo colaborativo.

Gestora cultural, responsable de numerosos proyectos dedicados a la cultura infantil. Profesora invitada en diversas universidades; creadora y coordinadora de Seminarios, Diplomados y Programas de Investigación y Formación docente sobre primera infancia y lectura. Consultora de CERLALC (Centro Regional para el Fomento del libro en América Latina y el Caribe) y de UNICEF en temas de cultura y primera infancia.

