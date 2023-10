Cansados de no recibir respuestas por el estado de la ruta, vecinos cortarán el tránsito en la RP 48

Tras varios meses de reclamos, notas y pedidos en forma de ruego, los vecinos de las zonas más alejadas al casco céntrico de la ciudad, que habitan en Hua Hum, Chachín y Pucará, que transitan constantemente por la Ruta Provincial 48, y que no obtuvieron respuestas algunas, tomarán acciones que complicarán el tránsito de turistas chilenos y los ingresos a las áreas agrestes.

En un comunicado que enviaron a los medios de comunicación, dieron cuenta de todos los reclamos que presentaron y que hasta el momento no fueron respondidos.

A los medios de comunicación de San Martín de los Andes:

“Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes, para hacerles saber la problemática que venimos sufriendo los vecinos y población de Hua Hum, Chachín y Pucará desde hace meses estamos reclamando por el estado de la Ruta N°48, hemos elevado 7 notas estos últimos meses, incluso hemos llevado notas a Vialidad Nacional, Provincial, al Distrito de Zapala, pero ya no sabes a quien recurrir ante la falta de respuesta por el estado deplorable del camino.

Algunos de los vecinos de la zona deben trasladar a la ciudad a sus hijos todos los días al colegio, personal perteneciente a la planta educativa debe movilizarse todos los días hasta Chachín, (incluso hijos de gendarmes que cumplen función en la zona y viven allí por la falta de alquileres en la ciudad).

Además de que hay pobladores de la tercera edad. Es por eso que pedimos que nos envíen una máquina para arreglar el camino. Estamos imposibilitados ante alguna urgencia, el camino es un desastre, no hay donde esquivar un pozo, solicitamos por favor se nos dé respuesta. Sin contar con la cantidad de vehículos rotos a causa de esto.

Cansados de no conseguir quien arregle el camino nos vemos en la obligación de realizar una medida de fuerza, obstruyendo la ruta al tráfico chileno e ingresos a las áreas agrestes. Es la única manera que tenemos de ser escuchados; intentamos por todas las vías posibles, pero no obtenemos respuestas. No quisiéramos llegar a esto pero no tenemos opción, pedimos por favor ser escuchados y que reparen la ruta lo antes posible.

Muchas gracias vecinos y pobladores de zona, Hua Hum, Chachin y Pucará”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...