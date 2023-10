Vecinos se autoconvocaron para arreglar la Ruta Provincial 13, en Villa Pehuenia

Una importante cantidad de vecinos de Villa Pehuenia se autoconvocaron a raíz del deterioro y abandono de las rutas provinciales por parte de autoridades de Vialidad Provincial. Trabajaron para mejorar un trayecto de la Ruta Provincial 13. Al igual que la 23, 46, 11 y 15, representan una herramienta fundamental para el desarrollo del destino.

“Salimos a la ruta porque quien tenía que haberlo hecho no lo hizo y no lo está haciendo. Se pone en riesgo nuestras vidas y nuestros bienes. No se está garantizado la conectividad. Es hora que se cumpla con los deberes de funcionarios públicos. Caso contrario den un paso al costado. Se aproxima una nueva temporada. No se trabaja seriamente sobre nuestras rutas. Hasta cuando, se preguntaban los vecinos mientras intentaban ellos mismos, arreglar la ruta”, señalaron.

Exigen a los diputados provinciales, como a los Concejos Deliberantes de Aluminé y de Villa Pehuenia, la Declaración de Emergencia Vial en forma urgente.

