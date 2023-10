“Varietetas”: humor que aborda la sexualidad con una mirada única

La compañía “Cuerpas Creativas”, oriunda del Alto Valle, está de gira y llega a nuestra ciudad para brindar una única función de “Varietetas”, un espectáculo de humor con el que te vas a poder identificar. La cita es el próximo jueves 26 de octubre a las 21:30hs en el Centro Cultural Cotesma. View this post on Instagram A post shared by Club de Arte "El Biombo" (@elbiombo.clubdearte)

“Varietetas” es un espectáculo con mucho, mucho humor que, a través de números individuales, dúos y grupales, aborda la sexualidad, el amor propio, el vínculo con una misma y con otros. Esta presentación es para personas mayores de 15 años. Entradas en venta en la boleteria del Centro Cultural de martes a domingo de 16hs a 22hs.

“Varietetas” son:

@lepetit_mika

@lakuschelmusica

@marianacalcumil

@elina.branca

@v.bosch_ @ashe.iaia

