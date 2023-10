“La prestación del servicio de Agua y Saneamiento es de extrema gravedad”, indicó el Defensor del Pueblo y del Ambiente

El Defensor del Pueblo y del Ambiente, Fernando Bravo, explicó en una entrevista en RSM Radio la situación que atraviesa el servicio de agua y saneamiento que presta el municipio a través de la Cooperativa. Los problemas más graves están en el sistema de saneamiento, el que, más allá de la repotenciación financiada por el gobierno nacional, requiere la inversión concreta para obras de gran envergadura y también resolver de manera definitiva el depósito de barros cloacales.

En relación con este último tema, la cooperativa envió una nota al municipio explicando que el lugar alquilado para la disposición de barros no cuenta con las condiciones requeridas. Para ellos se requiere que se retomen las obras comprometidas por el gobierno municipal para adecuar las condiciones de ese espacio.

Asimismo, el presidente de la Cooperativa, Roberto Arcagni, había explicado que los terrenos en donde se realiza la disposición se encuentran fuera del ejido municipal y quien está a cargo de la supervisión es la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, por lo que cualquier acción que requieran los sitios tienen que estar autorizados por el organismo provincial. Esta es una situación acuciante, ya que si no se retiran los barros, el proceso se deteriora y la planta puede llegar a salir de su régimen de funcionamiento, debiéndose detener toda la operación.

Este tema se suma a la situación vivida los últimos veranos, en los que la gran cantidad de turistas hace que la planta funcione al límite de su capacidad. Desde la cooperativa vienen insistiendo en la necesidad y urgencia para que se comiencen las obras de ampliación que permitan aumentar la capacidad de la planta. Para ello se requiere el desarrollo de una nueva pileta, en principio en algún espacio de la PT1.

En relación con el proceso general, Fernando Bravo remarcó que la tarifa no refleja claramente el costo del funcionamiento del sistema. Si no se realiza una actualización tarifaria progresiva, se va a producir un deterioro, ya que no se pueden adquirir los insumos para ponerla en marcha.

