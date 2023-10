¿Cómo pagar por internet la multa por no ir a votar?

Para pagar la multa por no ir a votar en las elecciones presidenciales 2023, el elector tiene que ingresar a la página web del Registro de Infractores al Deber de Votar, realizar la consulta con su número de DNI y seleccionar las elecciones a las que no asistió, emitir una boleta de pago para ser abonada en una sucursal del Banco Nación o mediante otros canales de pago utilizando tarjeta de crédito, débito, rapipago, pagofacil, etc.

Cómo pagar la multa por no votar

Si bien uno puede pagar la multa por no asistir a votar por las elecciones a presidente de manera presencial en sedes del Banco de la Nación Argentina, también pueden hacerlo a través de internet.

Aquellos que quieran hacerlo de forma física, pueden hacerlo en efectivo, con Mercado Pago o con transferencia bancaria.

En cambio, quienes quieran pagar la multa por no votar a través de internet, pueden abonarlo directamente en la web del CNE con cualquier medio de pago digital.

Paso a paso para pagar la multa por internet

Para pagar la multa a través de internet, deben seguir los siguientes pasos:

-Hecha la consulta en infractores.padron.gov.ar, se ubica la inasistencia pendiente de regularizar y se elige la opción “Boleta de pago multa” o “Generar boleta de pago“.

-El sistema pedirá elegir el medio de pago, ofreciendo dos opciones.

La multa se puede pagar en el Banco Nación y por otras vías, a elección del ciudadano.

-La primera alternativa es emitir una boleta para saldar la deuda en el Banco Nación. El documento se descarga al dispositivo, el ciudadano lo imprime y puede ir a pagarlo a la sucursal más cercana.

El otro camino disponible es elegir “Otros medios de pago” y luego “Generar boleta“.

Antes de continuar, el sistema muestra el saldo adeudado.

-Si se eligió “Otros medios de pago“, el ciudadano será redirigido de inmediato a la plataforma de pagos PayU, donde deberá seleccionar si desea:

-Abonar online con tarjeta de crédito o de débito (Visa, Mastercard o American Express), ingresando enseguida los datos del plástico y su titular.

-Abonar en efectivo en locales de las redes Pago Fácil, Rapipago y Cobro Express.

-Una vez concretado el pago, el infractor debe guardar el comprobante y ya no necesitará hacer ninguna otra gestión porque la Justicia Electoral recibirá el aviso correspondiente.

