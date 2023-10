Confirmaron que el agua del Aeropuerto Chapelco no es potable

El agua de la terminal aérea que comparten San Martín y Junín de los Andes no cuenta con un proceso de potabilización tras haberse contaminado por el desborde de las cloacas. Esto derivó en la imposibilidad de utilizar el líquido corriente de cualquier toma de la zona y desde algunos sectores responsabilizaron a los administradores. Foto – Gentileza

La noticia había llegado antes de la confirmación oficial que realizaron mediante algunos avisos dentro del edificio. Varios trabajadores del Aeropuerto comentaron que ya sabían de antemano la situación y manifestaron que distintos compañeros presentaron certificados médicos por descomposturas que se les experimentaron después de haber consumido el agua del lugar.

Los jefes de Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de la Provincia, ANAC y de Bomberos se reunieron para debatir esta situación y conocer los resultados que arrojaron los estudios que se efectuaron algunos meses atrás. «El agua del aeropuerto no sirve ni para consumir ni para limpiar, no nos podemos ni lavar las manos», reclamó un empleado de la terminal aérea.

Asimismo, remarcaron que uno de los administradores habría recibido los datos de los estudios hechos al agua corriente y que no habría mencionado los mismos. «Hace dos meses que tenían los resultados, no decían nada y no paraban de llegar los certificados», agregó.

Por otra parte, mencionaron que la misma estaría afectada desde el inicio de la temporada de invierno de este 2023. Las napas de agua fueron alcanzadas por líquidos cloacales que la contaminaron y por el momento continúa sin poder ser consumida dentro del aeropuerto.

Igualmente, el Gobierno de la Provincia, encargado de informar a los visitantes y residentes que frecuentan el aeropuerto que no se puede consumir el agua, declaró que la misma proviene de un pozo y que no recibe proceso de potabilización.

