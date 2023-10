UTA Neuquén denuncia que faltan medidas de seguridad en los colectivos de Expreso Los Andes

Este lunes, en un comunicado emitido por la Unión Tranviarios Automotor, Seccional Neuquén, dirigida al Concejo Deliberante de nuestra ciudad, denunció una serie de irregularidades que existen en las unidades de los colectivos de Expreso Los Andes.

Estas irregularidades, ponen en jaque la seguridad, no solo de los trabajadores de la empresa, sino también la de los usuarios. Por tal motivo, anunciaron un estado de alerta, que por el momento es solo eso, sin afectación del servicio.

“Mediante la presente U.T.A. Unión Tranviarios Automotor, Secc. Neuquén, nos dirigimos a Ud, con el fin de hacerle saber que en un control rutinario de las unidades de la empresa EXPRESO LOS ANDES, que presta servicio en la ciudad de San Martín de los Andes, nos encontramos con una preocupante situación, en varias unidades no les funciona el marcador de aire en la unidad, bien sabemos es parte fundamental de la seguridad de la misma, como así también los velocímetros no funcionan en gran cantidad de unidades, por otra parte los asientos del conductor se encuentran en estado deplorable, esto también forma parte de la seguridad dado que el conductor debe contar con los mismos en buenas condiciones para así de esta manera poder conducir la unidad en forma correcta y segura, es por esto que decimos que nos encontramos en estado de alerta, dado que los entes que deben controlar las unidades no están cumpliendo con la función que les corresponden. Necesitamos de manera urgente una solución a esta problemática, dado que como comentamos anteriormente, hace directamente a la seguridad, de transportados y, terceros no transportados. Contamos con vuestra intervención, para así resguardar la paz social, sin más”.

Firma el comunicado la Comisión Directiva de UTA Neuquén.

El transporte público de pasajeros es un servicio esencial en la ciudad y en los últimos tiempos por cuestiones y motivos propias de la empresa o externas, los usuarios reclaman que el servicio no es el mejor, esto a pesar de que el boleto que se paga actualmente es uno de los más caros del país.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...