Jota: un lugar para hacer ejercicio entre amigos

Una flamante vidriera a rayas llama la atención desde la vereda. Algo pasa en la esquina de Koessler 1719, desde julio de este año. Durante todo el día, se puede apreciar el ingreso y egreso de personas en ropa deportiva, en grupos o solas, sonriendo, animadas. Claro, es que allí funciona Jota, un espacio que, a primera vista, es un centro de entrenamiento, pero que si se mira más de cerca, es un club de amigos.

Jota no funciona como un gimnasio común: allí, los horarios de entrenamiento se suceden cada una hora, de lunes a viernes desde las 7 am hasta las 21:30 pm, con un descanso de 12:30 a 14:30 hs; y los sábados de 9 a 13hs. Uno puede reservar el horario que más cómodo le quede, hasta 48hs antes, manejando su propia agenda para que el ejercicio se adapte al movimiento de cada semana. Además, al momento de reservar el turno, se puede ver quienes más se anotaron al mismo espacio, para poder elegir ir con amigos o en horarios menos concurridos.

Para que esta dinámica de entrenamiento funcione, Jota puso a disposición un sistema de reserva de turnos online, al que se puede acceder desde su cuenta de Instagram (@jota.army). Los grupos de entrenamiento son mixtos, de hasta 12 participantes, y la propuesta de deporte compartido ofrece una entrada en calor grupal y luego, cuatro rutinas especialmente preparadas por la entrenadora Josefina Astete, coordinadora del espacio. Cada uno puede elegir la que mejor se adapte a sus metas: principiantes; cardio; fuerza y cardio; fuerza avanzados. Además, una vez por día hay clases de yoga y aero combat.

El equipo de Jota está conformado por cuatro entrenadores: Mili, Pedro, Rodri y Jose, junto con Mía y Santiago. Todos los grupos de entrenamiento están controlados, asistidos y asesorados por los profes, mientras disfrutan de un espacio relajado, divertido, sin las presiones y exigencias tradicionales: “Con Santiago (Penone) entrenábamos juntos en Buenos Aires y trajimos la idea del sistema de allá, pero con una dinámica más boutique. Controlamos mucho la higiene y la estética del lugar, para que sea atractivo y agradable”, cuenta Josefina.

En Jota hay rutinas de movimiento para todos los niveles, aprovechando la energía del trabajo en grupo para que nadie quede solo o aislado: “La idea es que, además de venir a entrenar, Jota funcione como un club de amigos. Nosotros los vamos conociendo a todos, descubrimos sus gustos y adaptamos la música a cada grupo en particular, para que sea un plus de atención”, explica la entrenadora, que sueña con seguir creciendo y, en un futuro, abrir nuevos espacios en la región.

Jota abre de lunes a viernes de 7 a 21:30 hs y los sábados de 9 a 13 hs, en avenida Koessler 1719.

Fotos: Leo Casanova.

