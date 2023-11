El teatro va a las aulas: nuevas funciones

En el marco del proyecto “El Teatro va a las aulas”, el próximo 2 de noviembre, a las 19.30 horas, se presentarán 3 obras teatrales a la gorra, realizadas por estudiantes de 1°y 3° Turno Noche del CPEM 57 y CPEM 13, en el Centro Cultural Cotesma.

La noche comenzará por “Mi viuda ya no me llora”, protagonizada por alumnos de 3° C del CPEM 13. Luego, será tiempo de disfrutar de unos sketch realizados por estudiantes de 1°A y B del CPEM 57. Como cierre del espectáculo, se estrenará “Lunática”, con la participación estelar de alumnos de 3° A y B del CPEM 57.

Las actividades se enmarcan en la propuesta pedagógica del IFD N°3 “El teatro va a las aulas” ,dirigida por el Gustavo Lozano, y el proyecto de las escuelas secundarias Teatro a Full y Teatro a Pleno, coordinado por diferentes docentes de los establecimientos educativos. Cabe destacar que estas propuestas requieren de un gran compromiso y esfuerzo para llevar adelante esta presentación por parte de las y los estudiantes.

