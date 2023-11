Uber asegura que la aplicación está disponible para utilizarse en San Martín, Junín y La Angostura

La empresa mediante un comunicado, informó las 5 funciones de seguridad para trasladarse en nuestra ciudad y en las localidades de Villa La Angostura y Junín de los Andes. Todo esto, pese a que en las tres localidades, el servicio está prohibido para que funcione.

De hecho hace 5 meses atrás el Concejo Deliberante de nuestra ciudad remitió al Departamento Ejecutivo Municipal un proyecto de ordenanza para especificar la prohibición de los transportes de pasajeros no habilitados y aumentar el valor de las multas para quienes no lo cumplan. De esta manera y a pedido de la Asociación de Taxis, se busca regular la utilización de UBER.

A pesar de ello, desde la empresa de viajes confirmaron que la aplicación está en uso en nuestra ciudad. “La app de Uber está disponible en Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes desde mayo como una nueva forma de movilidad práctica y confiable. Además, a través de la tecnología brinda herramientas y funciones de seguridad al alcance de la mano, para que moverse por la ciudad sea una experiencia cada vez más cómoda y segura”, explicaron.

A pocos meses de comenzar sus operaciones en Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes, Uber comparte cinco funciones de seguridad para tener a mano al momento de solicitar un viaje a través de la app, ya sea en auto o en moto. Para acceder a ellas, ingresar en: “Cuenta”, “Comprobación de Seguridad”; o bien, tocando el “Escudo azul” durante el viaje.

Cinco funciones de seguridad

Código PIN para verificar el viaje. Los usuarios pueden activar esta función para obtener un código irrepetible de cuatro dígitos que permite corroborar que están abordando al vehículo correcto. El viaje comienza solo al momento en que el socio conductor registrado en la App ingresa el código correcto en su app. Compartir el viaje. Uber cuenta con la función de compartir la ubicación en tiempo real con amigos y familiares a lo largo del viaje. Grabar de audio. Tanto usuarios como socios conductores registrados en la App cuentan con la función de grabación encriptada de audio para registrar lo que sucede en el viaje y enviarlo a Soporte en caso de inconvenientes durante el camino. Contactos de confianza. Se pueden designar hasta cinco personas como contacto para compartir el viaje en tiempo real y además, elegir uno como contacto de emergencia. Botón 911. En caso de una emergencia, este botón permite marcar al 911. Al presionarlo, la app muestra la ubicación actual y la información del viaje en pantalla para que pueda compartirse ágilmente con las autoridades.

“Las herramientas de seguridad de Uber no solo están disponibles para situaciones de necesidad o emergencia sino que además, contribuyen a que todos tengamos viajes cada vez más confortables. Chequear que estamos subiendo al auto correcto activando Código PIN o compartir el viaje en tiempo real, mejora no solo la experiencia de los usuarios si no también de los socios conductores, además de brindar más tranquilidad a familia y amigos”, comentó Eleonora Turk . Responsable de Comunicaciones de Seguridad de Uber en Argentina.

Viajes asegurados

Todos los viajes a través de Uber están asegurados a través de Seguros SURA que se activa automáticamente desde el momento en que un socio conductor acepta el viaje hasta que la última persona desciende del vehículo. Abarca tanto Accidentes Personales para lesiones ocurridas durante un viaje de Uber, como Responsabilidad Civil para daños o lesiones a terceras personas.

