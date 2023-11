Desde COTESMA explicaron que, más allá del corte de luz habrá servicio de internet y telefonía

A raíz del corte de energía eléctrica programado por el EPEN para el miércoles 8 de noviembre y jueves 9 de noviembre en horario de 13 a 19 h en San Martín, Junín de los Andes y zonas rurales, desde Cotesma indicaron que durante ese periodo continuará brindando el servicio de internet y telefonía en ambas ciudades dado que posee generadores de energía propios.

En este sentido, explicaron que los clientes que cuenten con autonomía de energía (grupos electrógenos, energías alternativas, etc.) podrán utilizar el servicio de internet y telefonía normalmente. Los clientes que no posean autonomía eléctrica no contarán con servicio de internet mientras dure el corte de energía, a causa de que los equipos provistos por Cotesma funcionan con electricidad, servicio que estará interrumpido por el EPEN.

Para los usuarios de este último caso, se les indicamos cuál es la correcta reconexión a las redes una vez restablecida la energía eléctrica. Dado que la misma se dará de forma casi simultánea en todos los hogares, esto producirá que más de 15.000 módems estén validándose al mismo tiempo con los routers centrales de Cotesma.

Los sistemas de protección de dichos routers centrales tomarán de forma gradual la demanda de validación los módems, por lo que la reconexión del servicio de internet se dará de forma paulatina.

